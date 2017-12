Federico Baroni/ Nuova sfida per un provvedimento disciplinare: vincerà ancora? (Amici 17)

Federico Baroni di nuovo in sfida: il cantante punito dai professori per un'interrogazione decisa per un provvedimento disciplinare; riuscirà a vincere ancora una volta?

16 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Federico Baroni

Dopo essere rimasto in disparte per le prime settimane di lezioni nella scuola di Amici 17, Federico Baroni sta lentamente conquistando il suo spazio. Il cantante che ha trovato nella musica la sua strada e che spera di poter trasformare la sua passione in un vero lavoro, dopo aver vinto una prima sfida ha ricevuto nuovamente la maglia rossa. Stavolta, però, a deciderlo non sono stati i compagni come è accaduto nella precedente occasione quando, su richiesta di Yaser, la produzione decise di togliere la sfida a Mose e di darla a Federico ma i professori che, dopo averlo interrogato insieme agli altri compagni per un provvedimento disciplinare deciso per la scarsa collaborazione dei ragazzi a mantenere l’ordine e la pulizia nel residence, non hanno giudicato la sua prova sufficiente. Nel nuovo appuntamento con il pomeridiano, dunque, Federico affronterà una nuova sfida. Riuscirà a difendere il suo posto ancora una volta?

FEDERICO, IN BILICO IL FUTURO AD AMICI 17

Se tra i compagni della propria squadra, Federico Baroni gode di stima e affetto, la stessa cosa non accade tra i professori. Entrato nella scuola con tantissimo entusiasmo, Federico che a Roma fa l’artista di strada, non è ancora riuscito a conquistare la fiducia di Rudy Zerbi e Giusy Ferreri. I due professori non lo ritengono ancora all’altezza degli altri allievi e, dopo la sconfitta della squadra del Ferro in due sfide consecutive, ha rischiato seriamente di dover abbandonare la scuola. I professori chiedono maggior impegno a Federico il cui sogno è far arrivare la sua musica al cuore della gente. Per restare nella scuola e continuare a sognare di poter conquistare un posto al serale, dunque, Federico dovrà dimostrare ancora di più. La pressione nella scuola di Amici 17 è sempre più forte ma Federico ha già dato prova di non volersi arrendere. La sfida sarà una nuova occasione per tirare fuori un altro aspetto del suo talento musicale?

