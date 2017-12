Filippo Di Crosta/ Amici 17, una coreografia di Natalia Titova per lui, è il nuovo Stefano De Martino?

Filippo Di Crosta torna ad esibirsi ad Amici 17 e in settimana è stato convocato per affrontare una coreografia di Natalia Titova per lui, è il nuovo Stefano De Martino?

16 dicembre 2017 Hedda Hopper

Filippo Di Crosta, Amici 17

E' uno dei ragazzi meno discussi e meno in discussione di Amici 17. Filippo Di Crosta abbassa la testa e lavora, lavora sodo convinto che debba fare di tutto per essere il migliore facendo i conti con un difetto fisico che fino ad adesso non gli ha permesso di esprimersi al meglio ma non per colpa sua, ma per colpa della famosa "perfezione" richiesta nel ballo e che alcuni vogliono applicare alla lettera. Filippo ad Ami 17 è libero di ballare e lo fa anche a torso nudo senza la paura che il suo difetto possa inficiare la prova o il giudizio dei professori. Il giovane di Afragola balla e conquista tutti e mai in queste settimane, a differenza di alcuni colleghi, è finito alla graticola per errori o maleducazione e poco rispetto degli altri in albergo.

L'INCONTRO CON NATALIA TITOVA

Questo glielo dobbiamo e la sua voglia di ballare e di fare ha conquistato anche Natalia Titova che in questa settimana lo ha convocato in sala per lavorare con lui e affidargli una coreografia da ballare nella diretta di oggi pomeriggio. Ritmo, musicalità e tanta energia sono le caratteristiche richieste a Filippo, una prova difficile su uno stile che non è proprio il suo. Filippo è in sala danza con la maestra Titova per la lezione a passo di Boogie, molto dinamico tra swing e rocl tutto sulle gambe, e Jive. Filippo è preoccupato ma curioso e affronta al massimo la coreografia tanto da tornare dentro la scuola felice di averlo fatto. A quanto pare la maestra è stata un subito conquistata da Filippo, è nato un amore? Clicca qui per vedere il video del momento. La sua energia lo aiuterà ad essere il nuovo Stefano De Martino?

