Giorgio Manetti e Gemma Galgani/ Uomini e Donne, Tina e Gianni attaccano il cavaliere si schierano con la dama

Giorgio Manetti e Gemma Galgani, Uomini e Donne: colpo di scena nell'ultima puntata del trono over dove Gianni e Tina hanno puntato il dito contro il cavaliere schierandosi con la dama.

16 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Gella Galgani, Giorgio Manetti e Tina Cipollari

L’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne entrerà nella storia del programma di Maria De Filippi perché dopo tantissimo tempo, per la prima volta, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno puntato il dito contro Giorgio Manetti schierandosi dalla parte di Gemma Galgani. Tutto è accaduto quando Anna Tedesco e l’aitante cavaliere sono stati accusati di avere una relazione segreta. La dama ha subito reagito affermando di avere solo un rapporto d’amicizia con Giorgio e che, qualora fosse stata realmente innamorata di Giorgio avrebbe trovato il modo di farglielo capire. Da parte sua, però, Giorgio ha tergiversato al punto che, Tina Cipollari, infastidita dal suo comportamento, lo ha incalzato con una serie di domande. “Mi aspetto che Giorgio dica qualcosa, non capisco il suo tergiversare sulla questione…cos’è il suo silenzio, bon ton o cos’altro, perché non prende posizione? In realtà lui l’ha pensato che lei potesse essere innamorata di lui, perché ora dice “mai”? Se lei ti dicesse proviamo, tu cosa risponderesti?”, chiede Tina a cui Giorgio risponde con un semplice “non so” scatenando la reazione di tutti. Il momento topico, però, è arrivato quando è intervenuta Gemma che, con le sue parole, ha ricevuto per la prima volta il consenso sia della bionda opinionista che di Gianni.

TINA E GIANNI DALLA PARTE DI GEMMA GALGANI

Visibilmente infastidita dal rapporto che hanno Anna Tedesco e Giorgio Manetti , Gemma Galgani non è riuscita a restare in silenzio. La dama del trono over di Uomini e Donne, convinta che la relazione tra il suo ex e la Tedesco non sia solo amichevole, ha detto: “Giorgio di solito sei così diretto…perché questa volta no?”. Giorgio ha cercato di difendersi chiedendo a Gemma se fosse gelosa, ma a sorpresa, è intervenuta Tina: “ho messo insieme i pezzi del puzzle ed ora so…Giorgio e Anna sono amanti!”, schierandosi così con la Galgani. Gianni Sperti ha così preso la palla al balzo trasformandosi in investigatore privato e controllando il cellulare della dama, pieno di chiamate e messaggi di Giorgio. I due, tuttavia, continuano a sostenere di essere amici ma Tina, Gianni e Gemma hanno un’altra opinione.

