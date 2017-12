Giusy Ferreri/ Video, dopo la figlia con Andrea Bonomo stona (e ride) ad Amici 17

Giusy Ferreri video, dopo la figlia da Andrea Bonomo torna a cantare ma stona ad Amici 17. Le ultime notizie sulla cantante e sull'esibizione con Federico Zampaglione

16 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Cosa è successo a Giusy Ferreri oggi ad Amici? L'interrogativo serpeggia sui social e diventa oggetto di un vero e proprio dibattito social. Il caso è scoppiato durante la sfida tra Claudia e Lauren, quando pare che la cantante, diventata da poco mamma di una bambina avuta dal fidanzato Andrea Bonomo, abbia stonato. I due ballerini si sono esibiti sulle note di “L'amore mi perseguita”, che Giusy Ferreri ha cantato con Federico Zampaglione. La nuova insegnante della scuola di Amici ha, quindi, lasciato per qualche minuto la sua cattedra per tornare al suo mestiere di cantante, ma il risultato non ha rispettato a pieno le aspettative del pubblico e dei suoi fan. Abituati alla sua potenza vocale, sono rimasti sorpresi quando ad un certo punto ha mostrato qualche difficoltà “nell'andare su”, come direbbero i suoi colleghi nel gergo più tecnico. Consapevole di aver tappato nell'acuto ha reagito con una risata. Non tutti l'hanno presa bene: «Ma Giusy Ferreri che non riesce a fare nemmeno gli acuti e ci ride pure? Ma a chi avete preso come professori? Ma riportate Fabrizio Moro per favore. #Amici17».

GIUSY FERRERI CANTA AD AMICI MA STONA: LA REAZIONE SUI SOCIAL

Giusy Ferreri divide il popolo dei social: la sua esibizione durante la nuova puntata di Amici 17 non ha affatto convinto. Ha stonato? Si chiedono i suoi fan, i detrattori invece non hanno alcun dubbio. «Giusy Ferreri oggi ad Amici sta come Gianluca Grignani due anni fa al concerto di Capodanno. Scusate ma non riesco a smettere di pensarci. #Amici17», scrive un utente su Twitter. Tutti però possono sbagliare, per questo c'è un folto gruppo di persone che non condanna Giusy Ferreri per il piccolo "flop": «A me piace nonostante tutto!», scrive un'altra telespettatrice. E non è l'unica a prendere le difese della cantante, che quest'anno riveste il ruolo di insegnante nella scuola di Maria De Filippi: «Sicuramente @giusyferreri non avrà azzeccato tutte le note, ma a qui a dire che non ha voce e non ha carriera mi sembra un tantino esagerato. In fin dei conti è un essere umano, tutti sbagliamo. #amici17».

Claudia e Lauren si sfidano sulle note di "L'amore mi perseguita" di @giusyferreri e Federico Zampaglione, chi state preferendo? #Amici17 pic.twitter.com/lUvQv8yabN — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 16 dicembre 2017

