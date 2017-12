IL SABATO ITALIANO/ Anticipazioni: Alba Parietti e Orietta Berti tra gli ospiti (oggi 16 Dicembre 2017)

Il Sabato Italiano, Alba Parietti e Orietta Berti tra gli ospiti del salotto televisivo di Eleonora Daniele su Rai 1. Per la showgirl, recentemente denunciata una molestia subita in passato

16 dicembre 2017 Fabio Belli

Alba Parietti ospite a Il Sabato Italiano

Ancora una puntata ricchissima di ospiti quella di sabato 16 dicembre alle 16.45 su Rai1, con la consueta puntata di “Il Sabato Italiano”, il programma condotto da Eleonora Daniele che approfondisce storie, ricordi e racconti dei grandi protagonisti della storia della televisione. Questo weekend fa immediatamente registrare un importante cambio di programma, con “Il Sabato Italiano” che passa alla seconda fascia del pomeriggio, maggiormente responsabilizzato sulla rete principale della Rai. Passando al ricco parterre di ospiti della puntata, due stelle della musica e della televisione italiana come Orietta Berti e Alba Parietti. Ci saranno dei protagonisti di “Ballando con le Stelle” come Emanuela Aureli, il maestro Stefano Oradei e una coppia che nel corso della trasmissione si è fatta particolarmente apprezzare sulla pista da ballo, composta da Veera Kinnunen e il campione paralimpico Oney Tapia. Nel corso della puntata non mancheranno le consuete incursioni comiche di Maurizio Ferrini.

50 ANNI DI CARRIERA PER ORIETTA BERTI

Nelle ultime settimane, Alba Parietti è salita alla ribalta delle cronache per essere stata una delle showgirl e attrici ad essere molestate, in un momento in cui il mondo dello spettacolo dopo il caso Weinstein è stato particolarmente scosso da queste denunce. Ha raccontato: “Mi è successa una cosa così quando ero una ragazzina, con un famosissimo produttore. Avevo 17 anni e il mio sogno era fare cinema. Lui mi invitò nel suo ufficio, mi spiegò il copione e poi disse: 'ora c'è la scena del bacio', si avvicinò e mi diede un bacio. Ricordo quella sensazione, non l'ho mai raccontato a nessuno, a mio padre tanto meno, perché mi vergognavo. ll nome di quel produttore non lo faccio, è morto.” Orietta Berti invece presenterà il video, lanciato proprio in questo inizio del mese di dicembre, di un brano addirittura realizzato cinquant’anni fa, nel 1967, ma mai dato alla luce. Si tratta di “Io Potrei”, quarto estratto dell’album “Dietro un grande amore” che ha celebrato 50 anni di carriera nel mondo della musica per Orietta Berti.

