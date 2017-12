IN NOME DEL POPOLO ITALIANO/ Su Iris il film con Vittorio Gassman (oggi, 16 dicembre 2017)

In nome del popolo italiano, il film in onda su Iris oggi, sabato 16 dicembre 2017. Nel cast: Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman, alla regia Dino Risi. La trama del film nel dettaglio.

16 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST UGO TOGNAZZI E VITTORIO GASSMAN

Il film In nome del popolo italiano va in onda su Iris oggi, sabato 16 dicembre 2017, alle ore 23.15. Una pellicola drammatica che è stata diretta nel 1971 da Dino Risi, uno dei registi e sceneggiatori più apprezzati del cinema italiano degli ultimi 50 anni. Nel corso della sua lunga ed entusiasmante carriera costellata di successo, Dino Risi ha curato la regia di film del calibro di Giovani e belli, Operazione San Gennaro, Il Commissario Lo Gatto e La stanza del vescovo. Il cast de In nome del popolo italiano, è poi formato da altri nomi eccellenti del panorama cinematografico nostrano, come Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Ely Galleani, Yvonne Furneaux, Pietro Tordi e Simonetta Stefanelli. Ely Galleani, che veste i panni di Silvana Lazzorini, è un'attrice italiana nata ad Alassio del 1954 e ricordata principalmente per le sue apparizioni in pellicole degli anni 70, come Mark il poliziotto spara per primo, Ritratto di donna velata e Sedici anni. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA TRAMA DEL FILM

Mariano Bonifazi è un noto magistrato della capitale, appassionato del suo lavoro, crede fermamente nella giustizia e combatte ogni giorno contro qualsiasi forma di corruzione. Nel corso di una complessa indagine, Bonifazi comprende che un noto imprenditore cittadino, Lorenzo Santenocito, è probabilmente coinvolto nella misteriosa scomparsa di Silvana Lazzorini, giovane donna trovata uccisa diversi mesi prima in circostanze ancora da chiarire. Tra Bonifazi e Santenocito si innesca così un vero e proprio scontro ideologico, con il magistrato pronto a tutto pur di dimostrare la colpevolezza dell'imprenditore e quest'ultimo impegnato a cercare un alibi credibile per il giorno della scomparsa della ragazza. Bonifazi riesce finalmente ad inchiodare Santenocito, che viene dunque messo sotto processo ed arrestato. La lunga detenzione porta però l'uomo ad impazzire. Santenocito viene così trasferito in una struttura detentiva per soggetti con disturbi mentali. Trascorrono diversi mesi e, casualmente, il magistrato Bonifazi entra in possesso del diario di Silvana. In quelle pagine la ragazza ha espresso la chiara intenzione di togliersi la vita. L'uomo comprende che in realtà, l'uomo che ha contribuito a far condannare è in realtà innocente. Riaprirà il processo o farà finta nulla, perpetrando il suo piano punitivo verso Santocito e l'ideologia che l'uomo incarna?

