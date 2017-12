IVA ZANICCHI/ Il successo con lo spettacolo teatrale Donne in fuga (Verissimo)

La cantante e attrice Iva Zanicchi a Verissimo in onda su Canale 5. Ospite del talk show la Zanicchi parlerà della sua esperienza teatrale al fianco di Marisa Laurito.

16 dicembre 2017

Iva Zanicchi

RINASCE COME ECCEZIONALE ATTRICE TEATRALE

La poliedrica cantante e attrice Iva Zanicchi sarà ospite nel salotto televisivo di Verissimo per raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin svelando anche qualche chicca della sua vita non ancora nota. La settantasettenne Aquila di Ligonchio in una recente intervista a Domenica In ha raccontato proprio un aneddoto relativo al suo nomignolo datole anni fa: "Non esiste più il comune di Ligonchio, l'hanno assemblato ad altri due paesi. Se andate nel mio piccolo borgo, non c'abita più nessuno. Fino allo scorso anno c'era un signore che allevava volpi, ma è morto. Si rianima solo d'estate...” . Inoltre la Zanicchi in questi mesi è tornata alla carica con lo spettacolo teatrale Due donne in fuga in cui condivide il palcoscenico insieme ad una grande protagonista del mondo dello spettacolo, Maurisa Laurito. La Zanicchi che all’attivo può annoverare ben tre vittorie al Festival di Sanremo e che si è contraddistinta per le sue eccezionali doti di conduttrice ed inoltre eurodeputata per Forza Italia, ha saputo riadattarsi nelle vesti di eccezionale attrice di teatro. Lo spettacolo Due donne in fuga con cui gira i teatri italiani fa puntualmente il tutto esaurito, ma la Zanicchi confida che il segreto del suo successo sta nel divertirsi sempre come il primo giorno: “Mi sto divertendo, poi faccio anche altre cose, ad esempio in questo periodo sono ospite al Maurizio Costanzo show e sono stata anche nella giuria del programma dedicato allo Zecchino d’oro. Il segreto è quello di divertirsi”.

IVA ZANICCHI, “È PIACEVOLE LAVORARE CON MARISA”

Sempre in riferimento al suo spettacolo teatrale, Iva Zanicchi ha parlato della sua sintonia e della stima che nutre nei confronti della sua partner di teatro Marisa Laurito: “È piacevole lavorare con Marisa, bravissima attrice e persona generosa. Ci accomuna il piacere dell’improvvisazione. Lo facciamo volutamente, a seconda delle occasioni e delle reazioni del pubblico aggiungiamo qualche battuta nuova al testo. D’altronde non potrei proprio dire tutte le sere le stesse identiche battute. Poi la storia è divertente: mio figlio mi manda via dalla mia casa perché si sposa e mi spedisce in casa di riposo, da dove scappo e lungo una strada trovo lei, che scambio per quello che potete immaginare ma con la quale poi nasce una profonda amicizia. Si ride di gusto per l’ironia e l’arguzia delle battute e si sorride nel riconoscere, nelle due protagoniste, alcuni aspetti della nostra vita, a volte pavida, altre volte più temeraria, in un perfetto equilibrio tra commedia e vita (vera), niente affatto retorico”.

