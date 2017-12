IVANA MRAZOVA E GIULIA DE LELLIS / Foto, le dichiarazioni di Luca Onestini: "Vi voglio bene cicce"

Ivana Mrazova e Giulia De Lellis sono diventate amiche inseparabili durante la recente avventura al Grande Fratello Vip 2. Ecco cosa pensa di loro Luca Onestini.

16 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Ivana Mrazova

Tra Ivana Mrazova e Giulia De Lellis è nata una stupenda amicizia nel corso della loro recente avventura al Grande Fratello Vip 2. Le due ragazze sono state molto unite nel corso del programma e hanno continuato a vedersi anche quando le luci della ribalta si sono spente. Gli incontri sono stati spesso ufficializzati attraverso nei social newtork, a partire da una recentissima cena alla quale hanno partecipato anche Andrea Damante, fidanzato di Giulia, e i divertenti Luca Onestini e Raffaello Tonon. E proprio quest'ultimo ha pubblicato uno scatto delle due amiche nel suo profilo Instagram nel quale si vedono Giulia e Ivana felici e sorridenti (clicca qui per vedere la foto in questione). In tale immagine, l'ex tronista di Uomini e donne ha citato alcune dichiarazioni fatte nella casa dalle due amiche, che si erano auto-definite le 'cicce's girl'. Loro stesse, solitamente magrissime, non avevano mai negato di avere preso qualche chiletto durante la loro avventura televisiva, motivo che per loro non ha mai rappresentato preoccupazione...

Ivana Mrazova e Giulia De Lellis: le parole di Luca Onestini

Insieme alla foto nella quale appaiono Ivana Mrazova e Giulia De Lellis, Luca Onestini ha aggiunto il commento: "È nato qualcosa di unico tra voi. Vi voglio bene cicce". Parole che non lasciano spazio ai dubbi riguardo il punto di vista del gieffino, che successivamente si è espresso ancora una volta anche sul suo legame con la sola modella ceca. Lui e Ivana sono stati visti insieme in varie occasioni e le voci di una relazione sentimentale si fanno sempre più frequenti, alimentate anche dalle dichiarazioni dei due diretti interessati in merito a questo flirt. Luca Onestini non nega di tenere molto a Ivana e lascia aperte tutte le porte anche per un possibile amore in futuro. Lui stesso su Instagram ha infatti scritto: "Il rispetto è la pazienza di conoscersi a fondo senza maschere, senza bruciare tappe, senza aspettative .. Ad oggi è stima, fiducia e amicizia pura.. domani chissà cosa ha scritto per noi il libro della vita .."

