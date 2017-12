Il Segreto non va in onda, quando tona? Anticipazioni dal 18 al 23 dicembre,

Anticipazioni Il Segreto dal 18 al 23 dicembre: Camila torna dal viaggio a Madrid ma si rende conto che qualcosa è cambiato in Hernando durante la sua assenza.

16 dicembre 2017 Redazione

Il Segreto

Nessuna buona notizia in vista per i telespettatori de Il Segreto che, come già accaduto le scorse settimane, oggi non seguiranno la loro telenovela preferita. Al suo posto infatti ci saranno Amici di Maria De Filippi e Verissimo, anche se già a partire dal 23 dicembre le cose cambieranno: forte delle vacanze natalizie del talent show di Canale 5, troveranno infatti spazio nel palinsesto prefestivo sia Il Segreto che Una Vita, oltre che la soap americana Beautiful. Le puntate in onda dal 18 al 23 dicembre saranno incredibilmente di colpi di scena per gli abitanti di Puente Viejo con parziali buone notizie ed altre assolutamente pessime. Tra le buone nuove, è impossibile non segnalare quanto accadrà a Raimundo: l'uomo cadrà a terra nel tentativo di aggredire Donna Francisca ma al suo risveglio, che avverrà dopo qualche ora causando ancor più la preoccupazione della Montenegro e di Emilia, apparirà una persona diversa. L'ex locandiere sarà di nuovo buono e generoso come un tempo, ricordando quasi ogni dettaglio del suo passato. Grande gioia caratterizzerà gli abitanti della villa che potranno così tirare un respiro di sollievo.

Il Segreto: Lucia ricatta Hernando

La sbandata commessa con Lucia potrebbe costare cara a Hernando, che sarà costretto a fare i conti con le conseguenze delle sue stesse azioni. Nelle puntate de Il Segreto in programma dal 18 al 23 dicembre, infatti, Camila farà ritorno dal suo viaggio a Madrid e fin da subito si renderà conto che qualcosa è cambiato nel marito. E se da un lato si confronterà proprio con Lucia chiedendole dei consigli, quest'ultima approfitterà della situazione ricordando ripetutamente all'amante ciò che è avvenuto tra loro e cercando di sedurlo ancora una volta, attraverso dei subdoli ricatti. Beatriz non se la passerà meglio di Camila al ritorno dalla capitale: del tutto ignara dei progetti matrimoniali di Matias e Marcela, infatti, la piccola Dos Casas sarà ben felice di darsi appuntamento con il suo ex fidanzato, convinta che lui sia finalmente deciso a darle una seconda possibilità. Ma le intenzioni del figlio di Emilia e Alfonso saranno ben diverse, anche se purtroppo non sarà lui a dare la brutta notizia a Beatriz...

