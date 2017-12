Il mondo a colori, Telethon 2017/ Ospiti e diretta: maratona benefica con Antonella Clerici (16 dicembre)

Il progetto Telethon 2017 inizia nella prima serata di oggi, sabato 16 dicembre, sulla rete ammiraglia di Casa Rai. La maratona benefica prenderà ufficialmente il via e la raccolta dei fondi sarà interamente devoluta per la ricerca scientifica. Lo spettacolo dal titolo “Il mondo a colori”, aprirà le porte alla lunga settimana televisiva di sensibilizzazione per la ricerca Telethon. Anche questo nuovo anno, la Fondazione Telethon insieme alla Rai, hanno unito le forze per raccogliere fondi in favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, in occasione della 28esima Maratona televisiva in programma dal 16 al 23 dicembre. Ma di cosa si occuperà la prima serata di oggi? Lo show verrà condotto da Antonella Clerici, da sempre sensibile e in prima linea per le cause di questo tipo. Durante l’intero corso della trasmissione, ci sarà spazio anche per accogliere in studio un buon numero di ospiti, eccovi di seguito, tutte le anticipazioni e le informazioni utili per saperne maggiormente.

Il mondo a colori, al via Telethon: Luca Zingaretti e Luisa Ranieri

Il mondo a colori sarà una serata interamente dedicata a Telethon 2017, con la sua racconta fondi. Dopo La Prova del Cuoco, Antonella Clerici tornerà in onda anche nel prime time della rete ammiraglia Rai, per uno spettacolo che appassionerà il pubblico e lo inviterà a sostenere la famosa fondazione. Sul palcoscenico dello show, si avvicenderanno tanti volti del mondo dello spettacolo italiano. Ecco a seguire chi, tra cantanti, attori e conduttori, avrà il piacere di sensibilizzare il pubblico in studio ed anche quello da casa. Con la Clerici ritroveremo il Commissario più amato della televisione italiana, Luca Zingaretti, attuale volto della campagna di Fondazione Telethon. Spazio poi per la moglie di Luca. Nel corso della serata infatti, è prevista la proiezione del cortometraggio dal titolo ‘Ci vuole un fiore’ con protagonista proprio Luisa Ranieri. Il suo ruolo è quello di una ricercatrice che si occupa di talassemia, per la regia di Edoardo de Angelis.

Telethon 2017, gli ospiti dello show

Sul palcoscenico dell’evento di Telethon 2017 si questa sera anche un volto amatissimo (e storico): Fabrizio Frizzi, tornato a pieno regime dopo il terribile malore che l’ha colto lo scorso ottobre. Per quanto riguarda la musica invece, spazio per Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Noemi, Francesca Michielin e Giovanni Allevi. In onda con Antonella Clerici anche il conduttore di Ulisse, Alberto Angela. “La nostra società è molto simile a una volta di pietre destinata a cadere se le pietre stesse non si sorreggessero a vicenda”. Ha usato queste parole di Seneca la presidente Rai, Monica Maggioni, per lanciare la 28esima edizione della maratona televisiva Telethon in onda sulle reti Rai dal 16 al 23 dicembre. “È un grande esempio di lavoro di squadra e di servizio pubblico che ha consentito di portare la ricerca nelle case degli italiani – ha detto il presidente di Telethon, Luca di Montezemolo -. Una ricerca che attrae studiosi stranieri all’opposto di quanto succede in Italia”. Ci sarà modo, durante la serata anche di avere dei momenti di talk con ricercatori e pazienti presenti in studio.

