LA FIGLIA DEL GENERALE/ Su Rete 4 il film con John Travolta (oggi, 16 dicembre 2017)

La figlia del generale, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 16 dicembre 2017. Nel cast: John Travolta, Madeleine Stowe e James Cromwell, alla regia Simon West. Il dettaglio.

16 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST JOHN TRAVOLTA

Il film La figlia del generale va in onda su Rete 4 oggi, sabato 16 dicembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola drammatica che è stata diretta nel 1999 da Simon West che si è ispirato a sua volta all'omonima opera romanzata nel 1992 da Nelson De Mille. Tra gli attori protagonisti del film figurano grandi star del cinema come John Travolta, Madeleine Stowe, James Cromwell, Timothy Hutton, Leslie Stefanson e James Woods. Madeleine Stowe, che veste i panni di Sara Sunhill, è una nota attrice americana particolarmente nota per le sue apparizioni in film come L'esercito delle 12 scimmie, Scherzi del cuore, Occhio al testimone. L'ultimo dei Moicani e Abuso di potere. Dal 2011 al 2015 ha poi fatto parte del cast di attori protagonisti della serie tv Revenge. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA FIGLIA DEL GENERALE, LA TRAMA DEL FILM

Paul Brenner, diventato agente del CID dopo aver preso parte alla guerra in Vietnam, è stato chiamato ad indagare su un presunto giro di armi illegali all'interno della base di Fort MacCallum. Poco dopo, una donna (Elisabeth) viene trovata morta proprio all'interno della struttura militare. Si tratta della figlia del generale Campbell, probabile nuovo presidente degli Stati Uniti. Paul, che nel frattempo prosegue le sue indagini, viene affiancato da Sara Sunhill, psicologa forense specializzata in reati di natura sessuale. La donna trovata morta è stata probabilmente vittima di uno stupro. Sara e Paul decidono di perquisire l'appartamento di Elizabeth, scoprendo che la ragazza nascondeva oggetti sadomaso all'interno del suo garage. Poco dopo sia Paul che Sara vengono aggrediti e minacciati di morte se continueranno ad indagare sul caso e soprattutto a sospettare dei miliare della base di MacCallum. I primi indizi portano a nutrire profondi sopsetti nei confronti del generale Robert Moore. Quest'ultimo viene congedato dal suo incarico e diversi giorni dopo si suicida con un colpo di pistola nella sua abitazione. Nel frattempo l'autopsia rivela che la ragazza è stata strangolata mentre non c'è traccia della presunta violenza sessuale, che quindi è stata solo simulata. Il nuovo indagato è il capitano Jake Elby. Il caso si infittisce sempre più, complicando non poco la vita a Sara e Paul.

