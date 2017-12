Lauren Vs Claudia/ Amici 17, la comparata di ballo sul duetto live di Giusy Ferreri e Federico Zampaglione

Lauren e Claudia ancora l'una contro l'altra nella nuova comparata di ballo nella diretta di Amici 17. A fare da sottofondo alla sfida saranno Giusy Ferreri e Federico Zampaglione

16 dicembre 2017 Redazione

Lauren e Claudia, Amici 17

Lauren e Claudia sono ancora una volta l'una contro l'altra. Amici 17 torna per una nuova diretta su Canale 5 e una comparata di ballo che vedrà contro le due ballerine nemiche e rivali. Già la scorsa settimana le due hanno avuto modo di scontrarsi per una comparata su un pezzo di video dance che sembrava essere più nelle corde della bella Lauren e non di Claudia che, alla fine, ha perso la sfida nonostante le buone intenzioni della vigilia. La ballerina era convinta di poterla vincere buttandola sulla sensualità, un suo punto a favore rispetto alla rivale che alla fine è solo una ginnasta, almeno secondo Claudia. Lauren ha avuto la sua rivincita e dopo aver saputo di una nuova comparata di ballo si è limitata a sorridere pensando a quello che succederà. Lo stesso ha fatto la sua rivale che si è detta pronta per questa nuova sfida.

LO SCONTRO SULLE NOTE DI L'AMORE MI PERSEGUITA

La comparata di ballo tra Lauren e Claudia si terrà proprio durante la sfida a squadre tra Ferro e Fuoco nella diretta di oggi pomeriggio di Amici 17. Le due questa volta dovranno scontrarsi su un passo a due moderno e appassionato ma la difficoltà non sarà tanto la coreografia in se ma il fatto che dovranno farlo su un pezzo live. Non ci sarà una base su cui ballare ma le due si troveranno a ballare proprio mentre Giusy Ferreri e Federico Zampaglione caneranno sulle note de L'Amore mi perseguita. Proprio durante i daytime in onda su Real Time, le due hanno avuto modo di assistere alle prove della propria rivale. Claudia ha fatto finta di applaudire e si è lasciata andare in un bello mentre Lauren ha preferito non commentare l'esibizione della rivale. Come andrà a finire oggi pomeriggio?

LA SETTIMANA DI CLAUDIA

A differenza di Lauren che sembra pronta sempre a studiare e lavorare sodo, Claudia ha passato una gran brutta settimana. La ballerina rischia grosso ogni giorno e proprio perché continua ad essere in bilico almeno secondo i professori della scuola. Proprio in queste ultime puntate del daytime l'abbiamo vista rischiare di lasciare la scuola quando la sua squadra ha dovuto affrontare le conseguenze della doppia sfida di sabato scorso. Alla fine Claudia si è dovuta presentare davanti alla Commissione che le ha dato due sì e due no. Ad avere la peggio questa volta è stata Silvia B, la cantante che proprio qualche giorno fa ha dovuto abbandonare la scuola permettendo ai suoi compagni, Claudia compresa, di tornare e rimaere nella scuola e affrontare questa nuova settimana. Cosa le succederà questo sabato?

