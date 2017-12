Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Dopo il bacio nasce l'amore? Luca al settimo cielo! (Grande Fratello VIP 2)

Luca Onestini e Ivana Mrazova, sta per scoccare la scintilla dell'amore? Dopo il bacio a stampo i fan del web sognano ma l'ex tronista cerca di sviare (Grande Fratello Vip 2)

16 dicembre 2017 Anna Montesano

È arrivato il bacio tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, un bacio tanto atteso dal pubblico del Grande Fratello Vip 2017 e probabilmente anche dall'ex tronista di Uomini e Donne. Non si tratta però di un bacio che conferma l'amore tra i due, visto che è stato esplicitamente richiesto da Federica Panicucci nel corso dell'appuntamento di Mattino 5 in onda ieri. Dopo questo episodio le reazioni del web e dei diretti interessati non si sono fatte attendere. In primis quella di un entusiasta Luca Onestini che appare in una storia su Instagram di Ivana Mrazova e scherza: "Ragazzi incredibile, io non volevo ma questa ha insistito per questo bacio a stampo... - poi però la verità esce fuori e l'ex gieffino ringrazia la Panicucci per la richiesta del bacio a stampo - Grazie Fede, grazie!!! La prossima volta puoi chiedermi anche qualcos'altro!".

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA, FANNO SOGNARE I FAN MA...

Anche Ivana sorride di fronte alle parole di Luca e ne sottolinea la felicità per il loro primo bacio. Nonostante sia ormai chiaro che i due si piacciano, entrambi continuano a parlare di una "bella e pura amicizia". Dopo il bacio che ha fatto subito il giro del web, Luca ha postato su Instagram una bellissima foto che lo vede al fianco di Ivana. Bellissimi uno accanto all'altro, Ivana e Luca hanno scatenato il web che ha avuto per loro tantissimi complimenti. C'è chi infatti li trova perfetti insieme e spera che arrivi presto l'annuncio tanto sperato: "Meravigliosi sia dentro che fuori. Una coppia bellissima e speriamo che questo bacio sia solo il primo di una lunga serie" scrive una fan della coppia su Instagram, condividendo il pensiero di molti.

