Luca Vismara/ Amici 17, lo scontro con Rudy Zerbi continua? L'ultima frecciatina del professore

Luca Vismara, lo scontro con Rudy Zerbi nella scuola di Amici 17 continua. Il professore lo candiderà nuovamente all'eliminazione nel corso dello speciale?

16 dicembre 2017 Anna Montesano

Luca Vismara, Amici 17

Ci saranno ancora scintille tra Luca Vismara e Rudy Zerbi? Il cantante lombardo di Amici 17 è stato protagonista di un acceso dibattito sabato scorso in diretta con l'ex direttore della Sony. In settimana, uno dei professori della scuola, aveva distrutto l’allievo, mettendo in dubbio le sue qualità. Di fronte alle ennesime critiche di Zerbi, Luca non ce l'ha fatta e ha detto la sua in studio: “Lei mi ha vomitato addosso delle critiche senza dirmi come migliorare, cosa posso fare, senza darmi degli strumenti. Professore è colui che mette a disposizione la sua conoscenza per chi ne sa meno di lui". La risposta piccata di Rudy Zerbi naturalmente non si è fatta attendere: "Io in te non vedo neanche il germoglio, neanche la parvenza di quel talento". Una risposta che ha infuocato Luca deciso a dimostrare le sue ragioni senza peli sulla lingua: "Lei ha rifiutato Emma Marrone e guardiamo che percorso ha fatto fuori. Non mi voglio paragonare a lei, però ha sbagliato più volte, anche con Emma. Cinque anni fa lei ha detto di una cantante italiana che era finita e quella cantante italiana è seduta lì ed è Giusy Ferreri. Mi sono sentito inutile ed è bruttissimo perché ho da dare qualcosa".

L'ULTIMO ATTACCO DI ZERBI A LUCA VISMARA

Una discussione che naturalmente ha acceso grandi dibattiti sui social che sicuramente avranno seguito nel nuovo speciale, soprattutto visto che nel daytime è arrivata un'altra frecciatina di Zerbi che ha deciso di non dare a Luca un provvedimento disciplinare "altrimenti sei capace di stumentalizzare anche questo". Scopriamo ora qualcosa in più sul cantante attraverso il sito ufficiale di Amici 2017. Luca vive con la madre a Bellusco e insegna inglese ai bambini. Da qualche anno a questa parte ha incominciato a scrivere canzoni. Nel 2014 ha deciso di lasciare l’Italia e ha studiato in Svezia per quasi un anno. Le sue canzoni nascono dall’esperienza, da un’esigenza di esprimere ciò che forse non riuscirebbe a fare in un altro modo. I suoi artisti italiani di riferimento sono Giusy Ferreri e The Giornalisti.

© Riproduzione Riservata.