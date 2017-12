MOSE/ Sarà eliminato? Il cantante in sfida per un provvedimento disciplinare (Amici 17)

Mose, il rapper di Amici 17 finisce nuovamente in sfida per un provvedimento disciplinare: i professori lo puniscono dopo una brutta interrogazione, lascerà la scuola?

16 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Mose

Mose finisce nuovamente in sfida. Il rapper della scuola di Amici 17 che, era finito in sfida, durante le prime settimane di lezione, contro Astol vincendo e restando così nella scuola, ha ricevuto nuovamente la maglia rossa della sfida. Stavolta, però, Mose è finito in sfida per un provvedimento disciplinare. La produzione di Amici 17, infatti, ha ricevuto una lettera di lamentela da parte della direzione del residence in cui vivono tutti gli allievi, rei di non collaborare con il personale lasciando le stanze totalmente sporche e in disordine. I professori hanno così deciso di sottoporre i responsabili ad un’interrogazione. Il risultato dell’interrogazione a cui è stato sottoposto Mose, tuttavia, non ha soddisfatto i professori che hanno deciso di metterlo in sfida. Chi sarà lo sfidante che cercherà di togliere il banco a Mose? Diversamente dalle sfide conseguenti alla sconfitta della sfida a squadre, probabilmente lo sfidante sarà scelto dai professori.

LA CRISI DI MOSE

La sfida è arrivata dopo una settimana molto dura per Mose. Nel corso dei precedenti giorni, infatti, il rapper di Amici 17 ha tirato fuori tutto il suo malumore lamentando una difficoltà nella creazione musicale. Il cantante ha cercato di parlarne con i compagni che, tuttavia, l’hanno invitato ad essere più propositivo ed ottimista. Mose, però, continua a lamentarsi e a non sentirsi capito. Diversamente dai compagni di classe, infatti, non riesce a scrivere in ambienti affollati rivelando di aver bisogno del silenzio. Non sentendosi capito dai compagni, Mose ha cercato rifugio negli spogliatoio dove prima Matteo dei Black Soul Trio e poi Grace hanno cercato di tirargli sul il morale invitandolo a non mollare e a tirare fuori le unghie per difendere il posto nella scuola, conquistato con tanta fatica. Mose, però, appare davvero demoralizzato per non riuscire a comporre al punto da aver anche pensato di abbandonare la scuola. La sfida gli farà tornare la grinta?

