Michelle Hunziker/ Video, l'incubo della setta:"Così Clelia mi ha sedotta, Eros ha sofferto..." (Quarto Grado)

Michelle Hunziker: video, ospite di Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado ha parlato dell'incubo della setta e della sofferenza della sua famiglia, Eros compreso.

16 dicembre 2017 Francesco Agostini

Michelle Hunziker (Instagram)

Ospite speciale nella puntata di ieri di Quarto Grado: Michelle Hunziker è stata infatti la protagonista di uno spezzone importante della trasmissione di Rete 4 condotta da Gianluigi Nuzzi. La conduttrice elvetica, che nel suo libro "Una vita apparentemente perfetta" ha raccontato il suo calvario, ha parlato dell'esperienza che le ha drasticamente cambiato la vita:"Sono stata agganciata all'età di 22 anni, vivevo una favola ma avevo come tante persone un passato con delle crepe e al momento sbagliato è arrivata una persona che mi avrebbe curato da un'alopecia da stress e invece di rivolgermi ad uno psicologo mi sono rivolta a questa pranoterapeuta". Ma qual è il passato difficile a cui Michelle si riferisce? "Le persone che reclutano gli adepti nelle sette cercano persone fragili, vissuti di un certo tipo, come quelli che cascano nella tossicodipendenza, è molto facile. Tu pensi di aver vissuto delle anaffettività, perché tuo padre era alcolizzato, io ho cercato di mettere tutto sotto il tappeto ma questa persona mi disse che non c'era niente che andava bene nella mia vita". Clicca qui per il video dell'intervista a Quarto Grado!

IL RUOLO DI CLELIA

Michelle Hunziker ha parlato con Gianluigi Nuzzi del ruolo di Clelia, la persona che l'ha avvicinata:"Aveva un profumo di rosa che ti conquistava: lei era una kabalista, molto preparata a livello psicologico, mi fece sentire amata, potevo chiamarla in ogni momento e poi fece una cosa che mi fece riavvicinare a mio padre con cui non parlavo da 6 anni e questo fece sì che mi sentissi molto riconoscente a Clelia. E' stato come se non ci fossimo mai mollati, ero semplicemente felice. Com'è riuscita a sedurmi? L'apparente amore, mi coccolava, mi faceva grattini, ogni volta che avevo un problema mi accarezzava, mi aiutava, ti senti la persona che loro eleggono. Non ti senti degno di amore però ti senti importante per loro e iniziano a farti sentire che sono la tua nuova famiglia. Come ci sono riusciti? E' stato anche lì molto facile perché purtroppo dopo 7 anni c'è stato un piccolo momento di crisi e noi siamo stati sfortunati, abbiamo avuto una persona che ha visto che c'era una crepa nel matrimonio. Ho scritto questo libro per raccontare una storia di sofferenza: mia madre ha sofferto, Eros ha sofferto. Non voglio andare a tirare fuori il passato perché ora sono una persona felice. Non parlavo con nessuno al di fuori di loro. Ti ricattano con l'amore e con Dio: è una cosa devastante. Loro sono arrivati a darmi delle risposte che a me in quel momento sembravano meravigliose. Mi sentivo totalmente inadeguata ma non ho mai avuto il desiderio di togliermi la vita, la amo troppo".

OSPITE A QUARTO GRADO

Michelle Hunziker, famosissima presentatrice e showgirl svizzera, sarà ospite questa sera durante la puntata del programma televisivo Quarto Grado, in onda su rete 4 e speciale di punta delle reti Mediaset. Visto il grande successo presso il pubblico della cronaca nera, Quarto Grado ha deciso anni fa di cavalcarne l'onda e di andare incontro alle tante esigenze che volevano un approfondimento di tanti temi d'attualità.In primis dei criminologi, figure un tempo di secondo piano e che oggi invece si tanno dimostrando sempre più utili per comprendere le attitudini mentali di chi decide di compiere un gesto efferato come quello di un omicidio. La presenza di Michelle Hunziker in questo senso potrebbe certamente stonare, vista la sua immagine solare e sorridente, anche se alcune recenti interviste l'hanno parzialmente macchiata e costretta a rivederla alla radice. Come molti sapranno, la svizzera ha raccontato in più programmi televisivi la sua terribile esperienza con una setta di stampo religioso, che era arrivata la punto di plagiarla sia emotivamente che cerebralmente. Ma andiamo più nel dettaglio e vediamo l'intera vicenda.

LA SETTA

Michelle Hunziker ha raccontato di essere stata trascinata in un abisso senza fine da una setta religiosa che aveva come capo una donna di nome Clelia. Clelia era arrivata alla Hunziker tramite il talent scout che l'aveva scperta agli esordi in televisione. Questa donna, entrata in punta di piedi nella vita della presentatrice, ne è arrivata a rovinarne prraticamente ogni aspetto della vita: in primis, come molti sanno, il matrimonio con il cantante italiano Eros Ramazzotti. Clelia aveva 'ordinato' alla Hunziker di lasciarlo perché secondo lei non era l'uomo adatto e, prima dell'effettivo divorzio, aveva fatto di tutto per allontanarli, obbligando anche la svizzera a praticare l'astensione sessuale per purificarsi da ogni male. A tutto questo si deve aggiungere anche l'allontanamento dalla madre della svizera, a cui la presentatrice è legatissima. Per parlare al telefono con l'attrice bisognava passare da Clelia in persona o da qualsiasi altro membro della setta (i 'guerrieri della luce') che fungevano da filtro assoluto, volendo mantenere su di lei il completo controllo.

DOPPIA DIFESA

La vita di Michelle Hinziker non è solo programmi televisivi, risate e luci della ribalta. Al di fuori del contesto televisivo, Michelle Hunziker è una donna impegnata sotto diversi aspetti, soprattutto quello relativo al mondo delle donne. Dieci anni fa assieme all'avvocato e oggi politico Giulia Bongiorno aveva fondato la Doppia Difesa, un'associazione volta a difendere le donne da qualsiasi tipo di abuso. In particolar modo il duo Hunziker - Bongiorno si sofferma sul femminicidio, un dramma che negli ultimi anni sta crescendo in maniera significativa e che merita senza ombra di dubbio un focus maggiore. La Doppia Difesa mira a combattere questo fenomeno con qualsiasi tipologia d'azione, anche quella cinematografica. Recentemente è stato mandato in onda un cortometraggio volto a sensibilizzare l'argomento dal titolo 'Uccisa in attesa di giudizio'. Un impegno forte, quello di Michelle Hunziker, volto a fare del porprio meglio per capovolgere la difficile situazione delle donne, troppo spesso in balia di uomini violenti e senza scrupoli che approfittano della loro debolezza fisica.

