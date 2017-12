NOEMI/ Con 'I miei rimedi' parlo alle donne (Telethon 2017)

Noemi sarà tra gli ospiti della grande maratona della Rai Telethon. La cantante ha appena pubblicato I Miei rimedi, una canzone dedicata alle donne.

16 dicembre 2017 Dario Ghezzi

Noemi, foto La Presse

Da stasera 16 dicembre partirà il grande appuntamento annuale di solidarietà Telethon, che terrà banco su tutte le reti Rai per una settimana, fino al 23 dicembre. Saranno tantissimi i programmi e gli artisti coinvolti per spingere il pubblico a fare delle donazioni in grado di aiutare la ricerca per i rimedi a malattie rare. Si inizia con un appuntamento in prima serata condotto da Antonella Clerici per poi terminare con una puntata speciale de I Soliti Ignoti. Anche La Vita in Diretta, Domenica In, Detto Fatto e molti altri daranno spazio alla maratona di solidarietà. Noemi sarà uno degli ospiti chiamati a intervenire grazie al suo ruolo pubblico e la cantante, sicuramente, riuscirà a far passare il messaggio grazie alla popolarità acquisita in questi anni. Inoltre, proprio in questo periodo, la cantante, il cui vero nome è Veronica Scopelliti, ha un nuovo singolo in uscita “I miei rimedi”, che ha anche una videoclip che sta spopolando in rete e dove Noemi veste i panni della regina di Francia Maria Antonietta. Inoltre, anche la vita sentimentale dell’ex cantante di X Factor sta andando a gonfie vele dato che dopo 9 anni sposerà il suo fidanzato. Come mostrano alcuni scatti di Novella 2000, Noemi ha portato suo padre a vedere la chiesa a Roma dove pronuncerà il “sì”.

CON “I MIEI RIMEDI” PROSEGUE LA SAGA “FILMICA”

Dall’1 dicembre è in tutte le radio e anche su YouTube il nuovo brano di Noemi dal titolo “ I miei rimedi”, la cui trasposizione in immagini prosegue quella che sul web è stata definita come “saga filmica” e cioè prendere spunto per le ambientazioni da una pellicola famosa nella storia del cinema. Così, dopo “Autunno”, incentrata sullo stile del film campione di incassi La La land, Noemi impersona la fragile e spietata regina Maria Antonietta nell’omonimo film del 2006 di Sofia Coppola. Il nuovo brano di Noemi segna una nuova strada nel percorso artistico della cantante, che unisce autoironia e creatività. I miei rimedi è scritto da Dario Faini, Roberto Casalino e Daniele Incicco e si trova a delineare sempre di più quella che sarà la strada per i successivi lavori dell’artista. In questo nuovo brano, Noemi parla delle donne con una sorta di presa di coscienza: “Si parla di difetti, di rimedi, di segreti e credo che sia un grande messaggio perchè oggi si tende molto alla perfezione, invece questa canzone parla di un ritorno alla semplicità all'accettare i nostri difetti” ha dichiarato ad Askanews. Inoltre, ha detto di aver scelto Maria Antonietta perché è una donna che ha giocato il tutto per tutto fino alla fine.

NOEMI TORNA A SANREMO?

Noemi ha perso come occasione l’uscita de I miei rimedi per parlare del nuovo lavoro che dovrebbe arrivare entro la fine del 2018. Ha confessato di lavorarci da molto tempo e che è un progetto a cui tiene moltissimo perché vuole che i pezzi siano tutti belli e che possano coniugare diversi generi musicali, tra cui l’elettronica intervallata da pezzi più suonati. “C’è bisogno della dimensione umana” ha detto. Considera l’album come un’occasione per poter tornare a Sanremo dato che “Autunno” è andato molto bene e anche I Miei rimedi ha tutte le carte in regola per poter diventare un successo. Noemi vuole parlare alle donne, vuole usare il suo linguaggio per divertirsi e anche riesplorare la sua passione per il cinema e il mondo delle immagini. Noemi, nel tempo, ha mostrato grande amore per la creatività, per cambiare. “I miei riferimenti sono importanti, come David Bowie. Nella musica la cosa peggiore che si possa fare è annoiarsi.” Nel nuovo album, Noemi collaborerà con tantissimi altri artisti giovani. Infatti, ha collaborato con persone come Fiorella Mannoia e Fossati ma ora ha bisogno di cimentarsi con qualcuno di più vicino alla sua età e gli sono arrivati dei testi dagli autori più disparati.

© Riproduzione Riservata.