PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 16 dicembre 2017 a LatteMiele: problemi familiari per i Gemelli

Oroscopo di oggi, sabato 16 dicembre 2017, fatto da Paolo Fox. Problemi familiari per i Gemelli. Sagittario nè carne nè pesce. I Pesci sono in un momento decisamente poco brillante.

16 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 16 DICEMBRE 2017

Andiamo ora ad analizzare nel dettaglio segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox. Come sempre il noto astrologo ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Partiamo dai segni Capricorno e Sagittario. Questo periodo per il Capricorno si potrebbe rivelare talmente importante da spingere qualcuno a ignorare chi gli sta intorno. Sarà finalmente possibile anche porre fine a situazioni poco soddisfacenti e liberarsi di alcuni pesi. Chi possiede un'attività imprenditoriale potrà ricevere qualcosa in più del solito. Buone giornate anche per gli incontri, ma si deve anche avere l'intuito di sfruttare il momento quando questo si presenta. Per il Sagittario il fine settimana ricco di energia positiva, nonostante il forte desiderio di avere accanto qualcuno che possa stimolarvi. Attenzione alla forma fisica che andrà curata in ogni minimo particolare.

PROBLEMI FAMILIARI PER I GEMELLI, SEGNI NÈ CARNE NÈ PESCE

I Gemelli sono in un momento complicato non riescono a sistemare delle situazioni particolari che riguardano i rapporti familiari. C'è stata una lite o probabilmente delle complicazioni che sono davvero difficili da gestire se non prese nella maniera giusta. I Pesci rischiano di lasciarsi andare un po' e possono rischiare di ritrovarsi in situazioni che di certo non sembrano essere come ci si aspettava in precedenza. Il Sagittario è invece in un buon momento, ma deve fare attenzione alla forma fisica che potrebbe regalare qualche momento complicato. Una giusta alimentazione e un po' di sport potrebbero essere un rimedio importante per riuscire a trovare delle risposte. Sono giorni questi in cui chi ha la forza per reagire può avere delle buone risposte, ma non ci si deve far abbattere da un leggero calo fisico.

PESCI POCO BRILLANTI, SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo lo studio dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele con i segni zodiacali che possono essere considerati in difficoltà. I Gemelli vivono alcune difficoltà nei rapporti familiari che richiederanno tempo e pazienza. Bisognerà aspettare l'anno nuovo che potrebbe permettere di scrollarsi finalmente di dosso un peso insopportabile. Lo Scorpione deve affrontare delle spese natalizie che mettono un po' di preoccupazione, anche perché la situazione economica non è di certo brillante. I Pesci vivono un momento poco brillante e non riescono ad uscirne, servirà uno sforzo importante e servirà voglia di fare per recuperare energie. E' un momento in cui le situazioni possono risolversi solo tramite una svolta che va considerata importante se sarà fatta prima di un 2018 in grado di portare interessanti novità. L'Acquario invece deve cercare di capire quali sono le persone di cui può fidarsi o meno.

