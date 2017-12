PAOLO RUFFINI/ "Diana Del Bufalo è tornata da me dopo essere scappata con uno: sono per il poliamore"

Paolo Ruffini show ai microfoni de La Zanzara su Radio 24: il ritorno di fiamma con Diana Del Bufalo, la relazione tra l'ex moglie e il suo collaboratore e i dettagli sulla sua intimità

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo

Un Paolo Ruffini senza freni, quello che non ha paura di suscitare l'irritazione delle tante persone oggetto delle sue dichiarazioni, per certi versi scioccanti, a La Zanzara su Radio 24. Ecco perché, stuzzicato da due provocatori di professione come Cruciani e Parenzo, quando si parla della sua vita privata Ruffini non si tira indietro, anzi:"Sto ancora con Diana Del Bufalo. Questa estate era scappata con uno e poi è tornata. Si è messa con un altro, con un chirurgo plastico. Un certo Finocchi, su cui lei ha dato anche giudizi lusinghieri a livello sessuale. Ma io sono a favore del poliamore, tutta la vita. Riccardo Bianciotti, un mio collaboratore, si è fidanzato con la mia ex moglie. E’ una cosa straordinaria. E la mia ex dice che tromba meglio con lui, è più contento adesso...pensa un po' te...". Comunque, aggiunge senza farsi troppe remore, "lei ha ancora un bel bosco sulla vagina, ogni tanto le consiglio di tagliare un pò, una sfoltitina. Anche l’Amazzonia ogni tanto ne ha bisogno".

IL DETTAGLIO INTIMO E I CALZINI DI RUFFINI

Come avrete capito, Paolo Ruffini non si è minimamente trattenuto nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni de La Zanzara. E chissà come i due conduttori del programma radiofonico sono riusciti, in realtà senza troppe difficoltà, dei dettagli molto ma molto intimi:"Sì, sono circonciso. L’ho fatto qualche anno fa. Avevo un piccolo problema, un danneggiamento e l’urologo me l’ha consigliato. E’ più pulito, si evitano tanti problemi. Me lo hanno suggerito e ho accettato di buon grado". C'è poi una domanda che non depone a favore del grado di pulizia di Ruffini:"Le mutande le cambio una volta al giorno, ma i calzini li tengo anche per 36 ore, e vado a dormire con quelli che ho usato durante il giorno. Non me li levo la notte". Dettagli che in molti - ascoltatori e lettori - si sarebbero probabilmente risparmiati, ma il triangolo Ruffini-Cruciani-Parenzo ha sortito effetti impronosticabili.

L'ATTACCO AD ASIA ARGENTO

Dopo aver elogiato Supervacanze di Natale, il film con il meglio dei cinepanettoni di De Laurentiis che ha diretto e montato ("Boldi e De Sica rimangono dei miti e dai miti prendo anche gli schiaffi. Rimango un loro fan. Ma dovrebbero ringraziare De Laurentiis per la celebrazione che ha fatto"), ha anche affrontato un tema più spinoso come quello legato a Fausto Brizzi:"Sono anche suo amico, anche se da quando è iniziata questa storia non ci sentiamo più. I processi vanno fatti nei tribunali, togliere il suo nome dai film è una cavolata, è una damnatio memoriae assurda. Ma io non ho mai invitato nessuna a casa per fare i provini. Se ha messo in imbarazzo qualche donna deve pagare, ma ancora non è chiaro il confine tra provarci e molestie". Risposta diplomarica, soprattutto se rapportata al commento che ha fatto su Asia Argento, descritta dai conduttori de La Zanzara come simbolo delle donne molestate:"Cosa? Ah, ah ah ah ah ah... Chi? Icona? Asia Argento? Ah ah ah ah….(e continua a ridere, ndr). E’ curioso che abbia continuato a frequentare l’uomo che le avrebbe fatto violenza. Ma è fumettistica, sembra Betty Boop incazzata nera, si incazza con tutti".

