POIROT: GLI ELEFANTI HANNO BUONA MEMORIA/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi, 16 dicembre 2017)

Poirot: Gli elefanti hanno buona memoria, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 16 dicembre 2017. Nel cast: David Suchet e Zoë Wanamaker, alla regia John Strickland. Il dettaglio.

16 dicembre 2017 Cinzia Costa

DAVID SUCHET NEL CAST

Il film Poirot: Gli elefanti hanno buona memoria va in onda su Rete 4 oggi, sabato 16 dicembre 2017, alle ore 16.45. Una pellicola di genere giallo del 1972 che è stata diretta da John Strickland mentre nel cast di attori sono presenti David Suchet, Zoë Wanamaker, Greta Scacchi, Adrian Lukis, Annabel Mullion, Ian Glen, Vanessa Kirby. Il titolo originale è Elephants Can Remember. Nel cast troviamo nuovamente David Suchet, che da più di vent'anni interpreta il belga Hercule Poirot. Ormai divenuto emblema di questo eroe della letteratura gialla, Suchet non smette di stupirci e deliziarsi con la sua sottile recitazione, già apprezzata in prodotti di vario genere mentre al suo fianco abbiamo la talentuosa Zoë Wanamaker, resa particolarmente famosa per aver preso parte a Harry Potter e la pietra filosofale, ma già vista anche in Wilde e nel telefilm My Family. Anche per lei questa non è la prima esperienza con i film di Poirot. È infatti la quinta volta che vi prende parte. Troviamo anche l'italiana Greta Scacchi, resa famosa da Presunto Innocente, Prova Schiacciante, Sotto falso nome ed Emma. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

POIROT: GLI ELEFANTI HANNO BUONA MEMORIA, LA TRAMA DEL FILM

Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Agata Christie, appartenente alla serie di Hercule Poirot, vede ancora come protagonista l'affascinante e goloso detective belga che già ha incantato i lettori e gli spettatori di tutto il mondo. Hercule Poirot è nuovamente impegnato in difficili indagini, pronto a scovare assassini e a riportare un po' di ordine in un mondo fatto di approfittatori e sadici. In questo caso, il detective è alle prese con un caso da risolvere, quando viene "assoldato" da un'amica di vecchia data per aiutarla nelle indagini di un vecchio omicidio, avvenuto molti anni prima. Le vittime sono i coniugi Ravenscroft, morti in circostanze ancora non chiare. I due sono infatti stati ritrovati nei pressi della loro villa, colpiti dai colpi di un'arma da fuoco. Poiché sulle armi sono state ritrovate solo le impronte dei due, è difficile chiarire che si sia trattato di un caso di omicidio suicidio, come le apparenze portano a credere o se ci sia sotto dell'altro. È proprio questo il mistero che Poirot è chiamato a risolvere, nonostante sia già impegnato in un'altra indagine, che si scopre essere collegata proprio alla morte dei Ravenscroft. Troppo tempo è passato da quell'infausto giorno di molti anni prima, ed è giunto il momento per Poirot di scoprire la verità. In questa sua ultima indagine, il detective belga dovrà fare appello a tutto il suo famoso ingegno, all'astuzia e alla capacità di intuizione, per scavare nel passato e consegnare il colpevole alla giustizia.

