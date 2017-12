RAFFAELLO TONON E LUCA ONESTINI / "Non pensavo di trovare un'amicizia così sana a 38 anni"

Nuove dichiarazioni di Raffaello Tonon nei confronti del compagno di avventura al Grande Fratello Vip 2 e amico Luca Onestini: "Non credevo di trovare un amico a 38 anni".

16 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Raffaello Tonon

Raffaello Tonon ha concluso in modo più che positivo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 2, durante la quale si è fatto conoscere dal pubblico da casa soprattutto grazia alla sua amicizia con Luca Onestini. Lui stesso ha parlato della sorpresa per questa unione, che prosegue anche ora che le luci delle telecamere si sono spente. In una recente intervista rilasciata al settimanale Mio, infatti, l'opinionista ha espresso la propria sorpresa per questo sentimento che non si sarebbe mai aspettato: "Non pensavo di trovare un'amicizia così sana a 38 anni", ha confessato, aggiungendo di gradire particolarmente il nome Oneston, che è stato attribuito a lui e a Luca dal pubblico da casa. Secondo Raffaello, infatti, ciò denota che i fan hanno gradito particolarmente questa unione a dimostrazione di come i sentimenti della coppia siano sinceri.

Raffaello Tonon e il rapporto con la famiglia

Nella stessa intervista rilasciata a 'Mio', Raffaello Tonon ha parlato della sua decisione di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2, preceduta da qualche intervento di liposuzione che hanno cambiato il suo aspetto fisico. Nessun mistero a tal proposito, così come non ha negato la sua antipatia per le fatiche della palestra. Ce n'eravamo certo accorti seguendo il reality show di Canale 5 ma Raffaello è una persona molto pigra, motivo per cui ha preferito l'intervento chirurgico piuttosto che la fatica davanti agli attrezzi. Non sono mancati i riferimenti alla sua famiglia ed in particolare alla madre, che gli ha mandato un videomessaggio nel corso della finalissima del programma. L'opinionista ha precisato di considerare la donna una persona schietta e sincera, che non si perde in fronzoli inutili. Per quanto riguarda il Natale, Tonon lo trascorrerà a casa di Corinne Clery: è stata proprio lei ad invitarlo quando, durante il GF, lui aveva confessato che avrebbe festeggiato da solo un giorno tanto importante.

