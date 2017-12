RICCARDO FOGLI/"Ho lasciato i Pooh per Patty Pravo" (Telethon, 2017)

Riccardo Fogli sarà uno degli ospiti della serata speciale condotta da Antonella Clerici dell'Auditorium dedicata a Telethon e in onda stasera 16 dicembre.

16 dicembre 2017 Dario Ghezzi

Riccardo Fogli foto

Stasera 16 dicembre, in diretta dall’Auditorium, partirà la grande maratona di beneficienza della Rai. Infatti, verrà trasmesso l’annuale appuntamento con Il mondo a colori: una serata per Telethon condotto da Antonella Clerici dalle 20.40 che accoglierà sul palco tantissimi ospiti. La settimana di Telethon si concluderà il 23 dicembre con una puntata speciale de I Soliti Ignoti presentato da Amadeus ma saranno tantissime le trasmissioni a dare spazio a questa gara di solidarietà, da Domenica In a Storie Vere passando per Detto Fatto. Tra i molti artisti che si faranno promotori del messaggio ci sarà anche il famoso cantante Riccardo Fogli. Quest’ultimo sta vivendo un periodo veramente fortunato della sua carriera dato che ha dettato insieme a un altro ex membro dei Pooh e cioè Roby Facchinetti. I due hanno dato vita a un lavoro dal titolo Insieme e che presenta 11 brani. Stanno girando numerose librerie per il farmacopie ma anche programmi e show televisivi. I due, infatti, sono stati ospiti della trasmissione Che Tempo che Fa di Fabio Fazio ma hanno preso parte anche al salotto più prestigioso del sabato pomeriggio e cioè Verissimo, condotto da Silvia Toffanin dove Fogli ha fatto una confessione clamorosa.

RICCARDO FOGLI, I POOH E PATTY PRAVO

Riccardo Fogli e Roby Facchinetti sono legati da una profonda amicizia e i due hanno da poco realizzato l’album che si preannuncia un grande successo del 2018. In una delle occasioni in cui gli ex Pooh si sono ritrovati insieme, c’è stata una rivelazione molto importante. A Silvia Toffanin, Roby Facchinetti ha detto che Fogli avrebbe lasciato il gruppo musicale per il grande amore che provava per la cantante Patty Pravo. “Si è innamorato perdutamente di Nicoletta, anche perché lei era una donna bellissima, straordinaria che per me rappresenta l’ultima diva della musica italiana e lui ha perso la testa e alla fine ha scelto l’amore”. In realtà, Fogli ha battibeccato con l’amico, dicendo che ha lasciato la band perché non gli permetteva di vivere serenamente il proprio legame. “Uscivano delle foto sui giornali e ogni volta mi dicevano < />”. Insomma, quella tra i due è una grandissima amicizia che li ha portati a voler collaborare ancora e dare vita a 8 inediti che vanno a formare il corpus di 11 brani del disco. Sono tanti gli argomenti trattati in queste nuove canzoni ma entrambi hanno voluto concentrarsi sul racconto delle donne e l’esplorazione di tutto l’universo femminile.

LE DONNE CI CONOSCONO, NUOVO SINGOLO PER FACCHINETTI-FOGLI

A partire dall’8 dicembre è disponibile in radio il nuovo singolo “Le donne ci conoscono”, il nuovo bravo di Insieme scritto da Valerio Negrini e Roby, accompagnato da un videoclip per la regia di Gaetano Morbioli. Il brano e la versione video esprimono un vero e proprio omaggio alle donne e come esse siano il perno della società di oggi grazie ai loro molteplici ruoli. Nel testo della canzone si evince come la donna possa essere superiore all’uomo e che proprio ella sembra aver creato l’Amore. Fogli e Facchinetti hanno dato che Valerio Negrini ha dato la giusta dinamicità a questa ballad, riuscendo a conciliare perfettamente gli strumenti alle loro voci. Nella canzone, le donne sono raccontate con dolcezza e serenità, andando a toccare tutte le sfumature più giuste dell’universo femminile in cui tutte possono riconoscersi. Le voci dei due cantanti si alternano e si intersecano per poi confluire in modo perfetto nel ritornello del brano. Il lavoro di Diego Calvetti per l’arrangiamento ha restituito la poesia di Negrini e il giusto valore alle parole. Insomma, il disco Insieme, già balzato ai primissimi posti della classifica, sembra essere il punto di arrivo della lunga ricerca dei suoni, restando ancorati all’attualità e non proiettandosi al passato e all’effetto nostalgia.

© Riproduzione Riservata.