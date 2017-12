ROBY FACCHINETTI/ Con Riccardo Fogli verso Sanremo (Telethon 2017)

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli prenderanno parte alla serata dedicata a Telethon in onda stasera 16 dicembre e che farà parte di una lunga maratona di solidarietà.

16 dicembre 2017 Dario Ghezzi

Roby Facchinetti

Una grande manifestazione evento quella che inizierà stasera in diretta dall’Auditorium e che sarà condotta da Antonella Clerici. Il mondo a colori: una serata per Telethon del 16 dicembre sarà solo il primo degli appuntamenti che ci terranno compagnia fino al 23 dicembre e che avranno come scopo quello di sensibilizzare le coscienze verso la beneficienza e donare fondi per lo studio e la ricerca di malattie rare. La conduttrice de La prova del cuoco darà spazio, nella sua serata, a numerosi artisti che saliranno con lei sul palco e tra questi ci saranno Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, i quali recentemente hanno dato vita a un nuovo lavoro dal titolo Insieme che raccoglie 11 brani tra cui 8 inediti, tutti scritti con la collaborazione di artisti come Valerio Negrini e che cercano di proiettarsi verso il futuro, segnando una nuova tappa professionale per i due ex Pooh, non concentrandosi esclusivamente sull’effetto nostalgia ma anche alla sperimentazione di nuovi generi e sound. Fogli e Facchinetti stanno girando numerose trasmissioni per parlare di questa opera e sono impegnatissimi nella promozione del disco, il cui primo inedito Strada è balzato subito in vetta alle classifiche.

ROBY FACCHIENETTI: “HO RISCOPERTO UN AMICO”

Roby Facchinetti è molto emozionato per il nuovo lavoro Insieme e non ha negato la sua gioia nell’aver ritrovato Riccardo Fogli, suo compagno d’avventura. In una recente intervista a Tgcom 24 Facchinetti ha rivelato di essere emozionato come quando uscì Piccola Ketty e che è stato bello lavorare di nuovo con Fogli: “Ho riscoperto un amico con il quale abbiamo passato insieme i primi sette anni dei Pooh, condividendo soprattutto il sogno di fare questo mestiere. Con lui abbiamo diviso tutto e sono cose che non si dimenticano”. Insomma, la loro è una sorta di mini Reunion che è stata tanto attesa dai fans. Sicuramente, anche a Il mondo a colori: una serata per Telethon, Roby Facchinetti avrà modo di parlare di Insieme. Il cantante ha detto che tutto è nato una mattina, quando ricevette una telefonata da Ferdinando Salzano che gli chiese se fosse interessato a lavorare con Riccardo Fogli e che lui sarebbe stato volentieri al loro fianco. Da quel momento, si è messo a lavoro per dare vita al nuovo disco. Sicuramente, Insieme cercherà di rivolgersi e accontentare tutti coloro che si sono sentiti orfani dei Pooh dopo lo scioglimento della band nel 2016 ma vuole anche raccogliere un nuovo pubblico. I due artisti riusciranno nella loro impresa?

FACCHINETTI E FOGLI VERSO SANREMO?

Roby Facchinetti sta vivendo un momento veramente molto importante della sua carriera. Qualche giorno fa, l’artista ha perfino vinto un premio a Ravello per il suo Parsifal che ha introdotto in Italia, per la prima volta, il rock sinfonico. Inoltre, con Insieme e grazie alla sua collaborazione con Riccardo Fogli, Facchinetti vuole continuare ad arrivare a più pubblico possibile, con particolare attenzione verso le donne. Il nuovo singolo, infatti, ha il titolo Le donne ci conoscono ed è un vero e proprio omaggio verso l’universo femminile. La donna viene considerata come il perno della società e superiore all’uomo per aver creato l’amore. In questo brano, i due conciliano le loro voci con un insieme di strumenti grazie al lavoro di Valerio Negrini e Diego Calvetti. Il singolo è sicuramente destinato a scalare le classifiche e c’è già chi vorrebbe i due artisti nella nuova edizione di Sanremo in partenza a febbraio su Raiuno e condotta da Claudio Baglioni. In realtà, ci sarebbero delle indiscrezioni tutte da confermare secondo cui il presentatore sta chiamando a raccolta i vecchi amici e quindi persone che prenderebbero parte alla kermesse anche come gesto d’amore. Sarà così anche per Facchinetti e Fogli?

© Riproduzione Riservata.