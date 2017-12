SALAH THE ENTERTAINER/ Video, “Ecco cosa farò con i 100mila euro” (Vincitore Tu sì que vales 2017)

Salah The Entertainer: il ballerino intrattenitore di origini egiziane che ha conquistato (oltre che un ricco montepremi) anche l'affetto del pubblico italiano, video (Tu sì que vales 2017)

Salah The Entertainer

Non è soltanto un ballerino, non è un semplice intrattenitore: è più semplicemente Salah The Entertainer, il vincitore della quarta edizione di Tu sì que vales, il fortunato programma del sabato sera di Canale 5 che questa sera propone il più classico de "Il meglio di..." dopo la finale della settimana scorsa. Ha letteralmente incantato i giudici, come ha ammesso per prima Maria De Filippi, ammaliati dall'arte di questo 38enne francese di origini, che da 20 anni a questa parte calca i palcoscenici di mezzo mondo. Alla fine la sua ascesa ha trovato il punto più alto in Italia, dove oltre ad aggiudicarsi un ricco montepremi da 100mila euro e una crociera di 106 giorni intorno al mondo, ha anche avuto modo di ottenere l'affetto e l'ammirazione del pubblico della Penisola, che adesso non vede l'ora di vederlo in nuove esibizioni. Intanto, per chi se lo fosse perso, ecco Salah The Entertainer nell'ultima esibizione, quella che gli è valsa la vittoria nel programma: cliccate qui per il video!

LE PAROLE DEL VINCITORE DI TU SI QUE VALES 2017

Subito dopo aver trionfato a Tu sì que vales, Salah The Entertainer è stato intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, al quale ha manifestato tutta la propria soddisfazione per il successo appena conseguito:"Sapere che il pubblico italiano mi ama in questo modo inaspettato, è esattamente ciò che mi rende felice. Il ballo è l'arte che supera tutte le differenze: religiose, di lingua, di provenienza geografica". Il ballerino-intrattenitore franco-egiziano ha anche spiegato di avere un'idea ben precisa su come spendere il montepremi conquistato nella trasmissione Mediaset:"Con i 100 mila euro vinti voglio realizzare un grande progetto, quello di finanziare un documentario che racconti la mia vita". Un'ambizione legittima dopo tanti anni in giro per il mondo alla ricerca di una consacrazione. L'intenzione di Salah, però, è quella di cavalcare l'onda del successo soprattutto in Italia:"Adesso cerco un produttore italiano che possa portare la mia arte in questo meraviglioso Paese. C'è qualcuno in ascolto?". Noi scommettiamo di sì...

