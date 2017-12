Sacrificio d'amore/ Anticipazioni terza puntata 22 dicembre: la signorina Maffei ucciderà Maddalena?

Sacrificio d'amore, anticipazioni terza puntata 22 dicembre: col proposito di allontanarla per sempre da Tommaso, la signorina Maffei cercherà di avvelenare Maddalena...

16 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Francesca Valtorta, protagonista di Sacrificio d'amore

Determinata a porre fine ai suoi tormenti e prestare fede al giuramento coniugale, Silvia Corradi ha cercato in tutti i modi di allontanare dalla sua vita Brando Prizzi, l’affascinante marmista che le ha fatto perdere la testa. Il suo sacrificio d’amore, però, non ha sortito l’effetto sperato, e alla fine ha ceduto nuovamente dalla passione. Nella prossima puntata, vedremo i due protagonisti sempre più vicini, spinti soprattutto dalla condivisione degli ideali e da un’affinità senza precedenti, ma mentre ogni cosa sembrerà andare per il verso giusto, una terribile notizia stravolgerà la vita del marmista, e sarà proprio Silvia, in particolare, a pagare le conseguenze. Maddalena Brandi, intanto, sarà sempre più felice per l'amore che la lega a Tommaso, l'uomo che ha chiesto la sua mano e con il quale si prepara a incontrare la Regina Elena. Tuttavia, la signorina Maffei cercherà di impedire a tutti i consti che questa storia abbia un seguito e, per sbarazzarsi della cameriera, le servirà un infuso ottenuto con un'erba velenosa. Maddalena morirà a causa dell'amore che prova per Tommaso?

COMMENTO SECONDA PUNTATA

Al centro della trama di Sacrifico d’amore ci sono molti intrecci politici, che si incastrano perfettamente con le dinamiche sentimentali dei tanti protagonisti della serie. Alberto, determinato a dimostrare il proprio valore dopo anni di vissuti all'ombra di suo fratello Corrado, ha sfruttato l’occasione giusta per ricattare suo padre Leopoldo e convincerlo a dare a lui l’occasione servita su un piatto d’argento a suo fratello. In cambio, non avrebbe dato vita allo scandalo per la sua relazione extraconiugale e la conseguente nascita di una bambina; suo padre, però, non ha gradito il ricatto e, con il supporto di Suor Agnese, ha evitato ogni possibile fuga di notizie facendo sì che la neonata sparisse dalla sua culla. Sempre più distante dalla vita da nobildonna, Silvia si è lasciata travolgere dalla passione che prova per Brando, affascinata dagli ideali di un uomo che ha il coraggio e la forza di cambiare il mondo. Ciò che la lega alla sua vecchia vita, però, è suo figlio, che potrebbe dover pagare un prezzo troppo alto a causa delle scelte dei suoi genitori.

