Stefano De Martino inviato all'Isola dei Famosi/ Arrivano l'annuncio e i saluti di Maria De Filippi ad Amici

16 dicembre 2017 Anna Montesano

Non ci sono più dubbi: Stefano De Martino sarà il nuovo inviato dell'Isola dei Famosi. Dopo lo scoop del settimanale Chi è proprio Maria De Filippi ad annunciarlo nel corso della nuova diretta di Amici 17. Proprio a fine puntata, la conduttrice chiama infatti Stefano in studio per un passo a due con Elena D'Amario ed è prima che parta la musica che Maria dà l'annuncio ufficiale "Bisogna salutare Stefano che sarà l'inviato dell'Isola dei Famosi in partenza a gennaio". La conduttrice saluta quindi il suo ballerino di punta, nonchè conduttore del daytime al fianco di Marcello Sacchetta. Una nuova avventura è quindi in arrivo per Stefano De Martino: il ballerino, ex marito di Belen Rodriguez, è in partenza per le Honduras dove avrà luogo la nuova edizione dell'Isola, anche quest'anno condotta da Alessia Marcuzzi.

FAN AL SETTIMO CIELO PER STEFANO

Il pubblico di Amici, pur essendo dispiaciuto del fatto di non ritrovare Stefano De Martino dopo la pausa natalizia, si dice comunque entusiasta del poterlo invece seguire nel corso del reality di Canale 5. "Che bellissima notizia, finalmente un nuovo ruolo per Stefano! Non vedo l'ora di vederti all'opera in questa avventura" e ancora "Grande Stefano, meriti di fare grandi cose nel mondo dello spettacolo!" scrive un'altra fan del ballerino. Si sa invece ancora poco del cast di concorrenti che partirà presto per l'Isola dei Famosi: non mancano indiscrezioni che potrebbero vedere Stefano accanto all'ex cognato Francesco Monte.

