THE FAMILY HOLIDAY/ Su Italia 1 il film con Dave Couleri (oggi, 16 dicembre 2017)

The family holiday, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 16 dicembre 2017. Nel cast: Dave Couler e Andrea Bates, alla regia Craig Clyde. La trama del film nel dettaglio.

16 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

NEL CAST DAVE COULIER

Il film The family holiday va in onda su Italia 1 oggi, sabato 16 dicembre 2017, alle ore 22.55. Una commedia con la parte dei protagonisti interpretata da Dave Coulier e Andrea Bates. La pellicola è stata diretta nel 2007 dal regista americano Craig Clyde, noto attore, sceneggiatore e regista. A vestire i panni del protagonista del film, Donald, è Dave Couleri, interprete cinematografico statunitense, famoso per i suoi ruoli in diverse commedie hollywoodiane. Negli anni 80 ha poi preso parte a alla serie televisiva Full House, che gli ha regalato il successo internazionale. Tra i lavori cinematografici e televisivi a cui ha partecipato negli ultimi anni citiamo How I Met Your Mother, Bob & Doug, Skating With Celebrities e Bob & Doug. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE FAMILY HOLIDAY, LA TRAMA DEL FILM

Donald Holyday è un imprenditore di successo, che grazie alle sue abilità ed al suo cinismo smisurato, è riuscito a raggiungere una certa agiatezza economica. Di contro, però, l'uomo è profondamente solo ma sembra non badare molto a questo dettaglio, essendo particolarmente concentrato su se stesso e sulla sua carriera. Ma qualcosa nella vita di Donald sta per cambiare. In seguito alla scomparsa di un suo lontano parente, l'uomo finisce per ereditare una vera e propria fortuna, che ammonta a circa dieci milioni di dollari. Donald è felicissimo della notizia ma il suo entusiasmo viene presto smorzato dalla clausola che suo zio ha posto sul testamento. Affinché possa ereditare l'intero patrimonio del suo parente defunto, Donald dovrà dimostrare di essere un padre premuroso. Nel tentativo di falsare la realtà agli occhi del notaio che si sta occupando del testamento, l'uomo cerca a tutti i costi di procurarsi una famiglia fasulla. A tale scopo si reca nel più vicino orfanotrofio, dove ingaggia Amanda e Tim, due ragazzini davvero pestiferi. Trovati i figli, a Donald tocca cercare una donna disposta a fingersi sua moglie. Per farlo, inizia ad assumere un tata che possa badare ai due ragazzini. Nel frattempo, Amanda e Tim si sono resi conto di quanto la loro recita sia fondamentale per Donald. E così iniziano a ricattare il ricco imprenditore.

