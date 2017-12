Tu sì que vales 2017/ Il meglio della quarta edizione: quali esibizioni andranno in onda?

Tu sì que vales 2017: oggi, sabato 16 dicembre canale 5 propone il meglio della quarta edizione del talent show condotta da Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni.

16 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Tu sì que vales 2017

Oggi, sabato 16 dicembre, alle 21.10 su canale 5, andrà in onda il meglio di Tu sì que vales 2017. La quarta edizione di Tu sì que vales si è conclusa sabato scorso con la vittoria di Salah The Entertainer, già vincitore di 2015 di Arabs Got Talent. Una vittoria decisa dal pubblico che ha premiato la sua creatività e il suo talento con cui si è aggiudicato il premio di 100mila euro e speciale crociera di 106 giorni intorno al mondo. L’ultima puntata di Tu sì que vales 2017, incollando davanti ai teleschermi 5.299.000 spettatori pari al 27.4% di share ha confermato il grande successo della quarta stagione che, ogni settimana, ha vinto la gara degli ascolti con una media di cinque milioni di telespettatori. Oltre al talento dei concorrenti, il pubblico ha premiato la simpatia dei conduttori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara che, tuttavia, ha dovuto lasciare la conduzione del programma per allenarsi per la finalissima MMA che, purtroppo, non è riuscito a vincere. Insostituibili, poi, sono i giurati. Maria D Filippi, Rudy Zeri, Gerry Scotti e Teo Mammucari sono un quartetto perfetto di simpatia e ironia. Conclude la squadra l’amatissima Mara Venier che guida la giuria popolare.

QUALI ESIBIZIONI ANDRANNO IN ONDA?

Il meglio di Tu sì que vales 2017 proporrà le esibizioni più emozionanti ma anche quelle più divertenti del talent show di canale 5. Tra le esibizioni che hanno maggiormente colpito il pubblico c’è quella del vincitore Salah ma anche quelle dei pattinatori Annette e Yannick, le acrobate Charlotte ed Emma, il ballerino Tanabay, i True Tricks, i Full Project Company, il cantante Ion Dodon, il tenore Giovanni Cervelli e tanti altri. Non mancheranno, naturalmente, le esibizioni più divertenti che, pur non avendo conquistato la finale hanno strappato un sorriso al pubblico. Ci sarà, poi, spazio per i talenti della Scuderia Scotti. Il circuito di Tu sì que non vales è stato vinto da Angelo D’Angelo che, con le sue giravolte ha conquistato tutti, giuria e pubblico. Ancora una volta, dunque, tu sì que vales regalaerà dei momenti assolutamente divertenti al pubblico di canale 5.

