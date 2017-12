UN AMICO MOLTO SPECIALE/ Su Italia 1 il film con Tahar Rahim (oggi, 16 dicembre 2017)

Un amico molto speciale, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 16 dicembre 2017. Nel cast: Tahar Rahim e Victor Cabal, alla regia Alexandre Coffre. La trama del film nel dettaglio.

16 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

ALEXANDRE COFFRE ALLA REGIA

Il film Un amico molto speciale va in onda su Italia 1 oggi, sabato 16 dicembre 2017, alle ore 21,10. Una pellicola di genere commedia che è stata prodotta in Francia ed è stata diretta nel 2014 da Alexandre Coffre, regista e sceneggiatore giovane e talentuoso che, ha curato la regia di Tutta colpa del vulcano, nota pellicola cinematografica del 2013 che narra quanto accaduto nel 2012 in Islanda in seguito a una eruzione del vulcano Eyjafjallajökull. Il cast di Un amico molto speciale (che nella versione originale assume il titolo di Le pere Noel) è composto da Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme, Michaël Abiteboul, Philippe Rebbot e Amélie Glenn. Alexandre Coffre, come solitamente accaduto per tutti i film e cortemetraggi che ha diretto, si è occupato anche della sceneggiatura. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

UN AMICO MOLTO SPECIALE, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia è il piccolo Antoine, un bimbo di soli cinque anni che ha da poco perso suo padre. Il Natale è ormai vicino e il piccolo, nella lettera scritta a Babbo Natale, esprime il desiderio di rivedere il suo papà. Per riuscire a farlo, vorrebbe salire a bordo della slitta dell'uomo più amato di tutti i bambini del mondo, così da avvicinarsi il più possibile al padre. Arriva la notte della vigilia di Natale e Antoine, nascosto per bene, scorge una figura scendere dal suo caminetto. Il bimbo è assolutamente convinto che si tratti di Babbo Natale ma in realtà è solo un ladro d'appartamenti. In qualche modo Antonie convince il furfante a portarlo con se, diventando l'aiutante, secondo lui, di Babbo Natale. Il ladro sfrutta, in realtà, Antoine per rubare quanto più oro possibile dagli appartamenti presenti nel quartiere. L'uomo necessita di un'ingente somma di denaro per riuscire a saldare un grosso debito. Nel corso dell'intera nottata il rapporto tra Antoine ed il Babbo Natale fasullo diventa molto profondo. Il piccolo comprende la triste verità di non poter più riabbracciare suo padre, apprezzando l'amore di sua madre. Il ladro, invece, grazie all'amicizia con Antoine, abbandonerà per sempre la carriera criminale, ritrovando la retta via. A diversi mesi di distanza dalla magica notte di Natale, i due si rincontrano all'interno di un supermarket (dove l'uomo è stato assunto come cassiere) con grande gioia da parte di entrambi.

