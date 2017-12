UN NATALE CON I FIOCCHI/ Su Tv8 il film con Alessandro Gassman e Silvio Orlando (oggi, 16 dicembre 2017)

Un Natale con i Fiocchi, il film in onda su Tv8 oggi, sabato 16 dicembre 2017. Nel cast: Alessandro Gassman e Silvio Orlando, alla regia Giambattista Avellino. Il dettaglio della trama.

16 dicembre 2017 Cinzia Costa



FICARRA E PICONE NEL CAST

Il film Un Natale con i fiocchi va in onda su Tv8 oggi, sabato 16 dicembre 2017, alle ore 21,10. Una pellicola comica che è stata diretta nel 2012 da Giambattisa Avellino, regista di due film interpretati dal duo comico siciliano Ficarra e Picone (Il 7 e l'8 e La matassa). Un Natale con i Fiocchi è un film per la televisione e non è mai stato distribuito al cinema. La sua prima messa in onda è stata trasmessa su Sky la sera di Natale del 2012. Quasi tutte le scene del film sono state girate a Sulmona, località in provincia di L'Aquila. Il cast è composto da diversi nomi influenti nel panorama cinematografico italiano, come Alessandro Gassmann, Silvio Orlando e Valentina Lodovini. Quest'ultima, che veste i panni della escort Barbara, è particolarmente nota per aver interpretato il ruolo di Maria Flagello nel celebre film comico diretto da Luca Maniero, Benvenuti al Sud. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

UN NATALE CON I FIOCCHI, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia è Alex Morelli (interpretato da Alessandro Gassman), un ladruncolo da quattro soldi, che vive alla giornata compiendo piccoli furti. Una mattina, nel frangente di tempo in cui attendere i suoi compagni impegnati a rapinare un locale nelle vicinanze, Alex incontra Lino Fiocchi, un suo compagno di scuola diventato recentemente un agente di polizia. Ignaro di cosa stia davvero accadendo, Lino sale sull'auto di Alex chiedendo al suo amico ritrovato un passaggio per arrivare in caserma. Ma al poliziotto bastano pochi secondi per accorgersi che qualcosa non quadra e che l'auto, in realtà, non appartiene ad Alex. Per evitare l'arresto, il ladruncolo cerca di impietosire Lino raccontando una strampalata storia secondo cui, dopo aver perso il lavoro, sarebbe stato costretto a rubare l'automobile solo per riuscire a curare il suo povero figlio affetto da una grave patologia. Lino rimane profondamente colpito dalla storia di Alex e decide di invitarlo a cena assieme a sua moglie e suo figlio. Alex deve quindi assoldare in fretta e furia una famiglia fasulla. Decide così di chiedere aiuto ad una escort che abita nell'appartamento affianco al suo. A casa di Lino, si presenta dunque in compagnia di Barbara e suo figlio, spacciandoli per la sua famiglia.

