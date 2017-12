UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Paolo Crivellin vicino alla scelta? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Paolo Crivellin sarà al centro dei prossimi episodi a causa delle sue corteggiatrici, che ancora una volta...

16 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Paolo Crivellin, tronista di Uomini e Donne

Ancora scontri in arrivo per Paolo Crivellin, che anche se si avvia agli ultimi atti della sua avventura sul trono classico, non è ancora pronto a effettuare la sua scelta finale. Il tronista, infatti, è ancora diviso fra tre corteggiatrici, che puntata dopo puntata, fra accuse e reciproci sgambetti, continuano a dargli del filo da torcere. La prima è Angela, che nei prossimi episodi verrà portata in esterna, ma non potrà fare a meno di pensare che sia un espediente adottato dal tronista per prendere tempo e conoscere meglio una delle sue rivali. La ragazza, di conseguenza, comincerà a riflettere sulla possibilità di abbandonare il suo posto nel parterre, ma, almeno per il momento, Paolo riuscirà a tenere a freno questo suo desiderio. Esterna in arrivo anche con Marianna, con la quale il tronista dimostrerà di avere una sintonia fuori dal comune, e con Giorgia, che dopo aver lasciato il programma ha scelto di tornare per tentare il tutto per tutto. Riuscirà Paolo Crivellin, ormai a un passo dalla conclusione del suo percorso, a fare la scelta giusta?

SBOCCIA L'AMORE FRA MEGGHI GALÒ E IL FRATELLO DI UN EX CORTEGGIATORE, FOTO

Mentre i nuovi tronisti si preparano ad affrontare le nuove esterne sotto le luci dei riflettori di Uomini e Donne, all’ombra del trono classico è nato un nuovo amore tra una vecchia conoscenza del dating show di Canale 5 e il fratello di un ex corteggiatore. Stiamo parlando di Megghi Galò, qualche anno fa alla corte di Lucas Peracchi (prima che la redazione scoprisse il suo accordo con la corteggiatrice Giulia Carnevali), e Alessandro Gregucci, fratello di Federico, attuale fidanzato di Clarissa Marchese. Ad annunciarlo, nel pomeriggio di ieri, è stata l’ex corteggiatrice, che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale uno scatto che la ritrae stretta nell'abbraccio del suo nuovo fidanzato. Per i due, naturalmente, non sono mancati gli auguri dei tantissimi follower, felici di poter festeggiare la nuova coppia nata all’ombra del celebre salotto di Canale 5. A questo link è possibile visualizzare lo scatto condiviso su Instagram nel pomeriggio di ieri.

