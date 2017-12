Ulisse/ Anticipazioni 16 dicembre: L’impero romano ricostruito in computer grafica, l’emozionante viaggio

Ulisse, anticipazioni puntata di sabato 16 dicembre 2017: Alberto Angela torna su Rai3 e ci regala lo spettacolo magico dell'Impero Romano in computer grafica.

16 dicembre 2017 Valentina Gambino

Ulisse, anticipazioni

Proseguono anche stasera, sabato 16 dicembre 2017, gli strepitosi viaggi di Ulisse, il programma di approfondimento della terza rete di Casa Rai, condotto dal sempre validissimo Alberto Angela. A partire dalle 21.25 circa, i telespettatori da casa avranno modo di visionare un bellissimo e suggestivo viaggio attraverso uno dei periodi più critici per la storia di Roma: la nascita dell’Impero. Tramite le immagini di un film sarà infatti possibile apprendere con un occhio di riguardo diretto, tutti i protagonisti di quella particolare epoca storica: da Cesare, Bruto e Cassio a Antonio e Cleopatra ed Ottaviano. Naturalmente il biopic porterà in scena una fedelissima ricostruzione storica di un progetto che vedrà protagonisti degli attori realmente esistenti ambientati però in luoghi fedelmente ricostruiti con il computer e le tecniche innovative dei giorni nostri. Questo progetto, oltre ad essere suggestivo rappresenta anche una vera innovazione pensata dal regista francese Fabrice Hourlier, che consente agli spettatori da casa di entrare negli scenari imponenti di Roma Antica per conoscerne la sua storia.

Ulisse, L’impero romano il protagonista assoluto

Era il 44 a.c. quando Giulio Cesare muore assassinato da un gruppo di sovversivi. Alberto Angela da Largo Argentina a Roma, farà vedere i luoghi reali dove è morto Giulio Cesare che prima di adesso, erano ignoti perfino ai romani. Durante la nuova puntata di Ulisse in onda questa sera su Rai3, si racconteranno anche gli scontri violentissimi che si scatenarono per la successione a Cesare, come la celebre battaglia di Filippi. Bruto e Cassio, due dei primi macchinatori e assassini di Cesare saranno sgominati. I due vincitori quindi, si spartiranno l’Impero: Ottaviano l’Occidente, Antonio l’Oriente, con il favoloso Egitto di Cleopatra, la leggendaria amante di Cesare. Con il prezioso aiuto del computer e la grafica di ultima generazione, la trasmissione condotta da Angela sarà in grado di ricostruire un mondo che non esiste più, riportandolo in vita. Ci sarà modo anche di scoprire come era Alessandria d’Egitto e il suo celebre Faro, una delle sette meraviglie del mondo antico. Poi si farà anche un giro all’interno nei palazzi per scoprire la storia d’amore tra Cleopatra e Antonio.

