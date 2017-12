Una vita non va in onda/ Oggi 16 dicembre lascia il posto ad Amici 17: anticipazioni dal 18 al 23 dicembre

Anticipazioni Una Vita dal 18 al 23 dicembre: Cayetana, ancora chiusa in convento in attesa della condanna a morte, rischia di perdere l'uso della ragione.

16 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Una Vita oggi non va in onda, sostituita come accaduto nelle ultime settimane dall'appuntamento del sabato con Amici di Maria De Filippi. La settimana che attende, a partire dal prossimo lunedì i telespettatori di Una Vita sarà particolarmente avvincente sotto ogni punto di vista, a partire dalla difficile situazione nella quale verrà a trovarsi Cayetana. Ancora in convento in attesa della condanna a morte, la dark lady sarà costretta a subire le ingerenze di Suor Ascension, non ancora soddisfatta dell'importante donazione fatta a favore del suo convento. A peggiorare le cose arriverà la notizia della data nella quale la dark lady salirà sul patibolo: i tempi saranno stretti e Teresa, insieme a Fabiana, saranno pronte a tutto pur di evitare la più atroce delle pene. Per questo organizzeranno una riunione pubblica nel quartiere nella speranza di unire le forze per chiedere l'indulto, ma le cose andranno in modo diverso dal previsto.

Una Vita: Cayetana ha perso l'uso della ragione?

Mentre Teresa continuerà a lottare per salvare l'amica dalla condanna a morte, nella puntata di Una Vita di oggi Cayetana sembrerà avere perso l'uso della ragione. La vedremo, infatti, comportarsi in maniera inspiegabile soprattutto quanto Mauro si presenterà in convento per confrontarsi con lei per l'ultima volta. Sarà allora che la donna non lo riconoscerà, credendo di trovarsi davanti al suo ex fidanzato Ponce. Lo stesso agente non potrà fare a meno di restare sorpreso da quella reazione: ma basterà per mettere in dubbio i suoi pensieri sulla terribile dark lady? Anche altri abitanti di Acacias 38 vivranno nel corso delle prossime puntate di Una Vita dei momenti molto importanti: sarà questo il caso di Leandro e Juliana che, tra mille difficoltà, riusciranno a diventare marito e moglie, preparandosi per la partenza per Parigi. La coppia sembrerà aver trovato la felicità, mentre Susana rischierà di restare sola come mai era accaduto prima di allora...

© Riproduzione Riservata.