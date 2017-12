Uomini e Donne/ Anticipazioni, la sorpresa di Gemma: Manetti si meraviglia ma non torna indietro (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: dopo la nuova registrazione, Gemma Galgani ha fatto una sorpresa a Giorgio Manetti, lui ha gradito ma non cambia idea.

16 dicembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

Gli estimatori di Uomini e Donne hanno ricevuto da poco una bella notizia: il programma proseguirà fino al 22 dicembre. Ed infatti, con molta probabilità, la trasmissione saluterà il 2017 con le dinamiche del trono over, che da sempre rimangono le più apprezzate dal pubblico. Gemma Galgani in questo ultimo periodo, sta facendo di tutto per riconquistare il cuore di Giorgio Manetti, alle prese con la conoscenza di altre dame e con Anna Tedesco, che tutti giudicano innamorata di lui. Proprio ieri pomeriggio, abbiamo avuto modo di visionare le nuove dinamiche televisive e lo scontro con la dama bionda si è fatto vispissimo. Anna infatti è stata accusata di avere una storia segreta con Giorgio. In studio, Gianni Sperti ha preso anche il cellulare della dama leggendo i suoi messaggi scambiati proprio con l’affascinante cavaliere toscano. Parlando con lui, si è scoperto anche un ironico scambio di impressioni riguardanti la sua conoscenza con Guido “depositato” in albergo come un pacco postale. Nel frattempo, negli Studi Elios proseguono anche le registrazioni e il passato giovedì, dame e cavalieri si sono ritrovati ancora.

La sorpresa di Gemma: Giorgio accetta ma va avanti

La registrazione del trono over di Uomini e Donne dello scorso giovedì pomeriggio, si è aperta con un filmato nel backstage del programma, riguardante proprio Gemma. La dama torinese ha confessato di aver pagato molto caro il fatto di non essere uscita con Giorgio qualche anno fa, quando anche il cavaliere glielo aveva proposto. Di seguito, proprio la Galgani ha voluto fare una sorpresa al suo ex fidanzato direttamente nel suo camerino. Il cavaliere ha pienamente apprezzato il gesto della sua dama, affermando che soltanto una donna di classe come lei avrebbe potuto organizzare una cosa di questo tipo. L’idea della Galgani però, ha scatenato ancora una volta l’ira funesta di Tina Cipollari, la burrosa opinionista che durante le precedenti battute ha comunque rivelato che secondo lei, il sentimento tra dama e cavaliere non si sarebbe mai realmente assopito. Di seguito, la torinese ha discusso pure con Marco Firpo e tra di loro c’è stato anche un vivace scambio di battute e frecciatine. Il Manetti, entrando in studio poi, ha distrutto ancora una volta tutti i sogni della donna sottolineando la mancata volontà di poter ricominciare con la Galgani: come finirà?

