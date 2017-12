Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 16 dicembre: Filippo Magnini, Wanda Nara, Iva Zanicchi e De Sica in studio

Verissimo, anticipazioni e ospiti 16 dicembre: ai microfoni di Silvia Toffanin si raccontano Filippo Magnini, Wanda Nara, Iva Zanicchi, Christian De Sica, Enrico Brignagno e Lucia Ocone.

16 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Verissimo

Dopo la puntata speciale dedicata a tutti i finalisti del Grande Fratello Vip 2017, Verissimo torna in onda oggi, sabato 16 dicembre, alle 16 su canale 5 con l’ultima puntata prima della pausa natalizia ricca di ospiti del mondo dello spettacolo. Prima di congedarsi dal suo pubblico, Silvia Toffanin, per la prima volta, intervisterà Wanda Nara, la moglie dell’attaccante dell’Inter, Mauro Icardi. Dopo aver annunciato il ritiro dal nuoto lo scorso 2 dicembre, ai microfoni di Verissimo si racconterà Filippo Magnini che, oltre a fare un bilancio della sua carriera, parlerà anche della sua ex fidanzata Federica Pellegrini con cui ha vissuto una storia lunga e importante. E ancora, ospite del talk show sarà Iva Zanicchi, amatissima dal pubblico non solo per la sua straordinaria carriera ma anche per la sua simpatia. Per il pubblico più giovane, amante della musica, poi, arriverà l’amatissimo duo pop formato da Benji e Fede. Nello spazio dedicato al cinema, infine, ci saranno Christian De Sica, Enrico Brignano e Lucia Ocone protagonisti del film "Poveri ma ricchissimi".

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI DI OGGI: FILIPPO MAGNINI E WANDA ICARDI SI RACCONTANO

Filippo Magnini è uno dei protagonisti della puntata odierna di Verissimo. L’ex campione di nuoto ha parlato della sua storia d’amore, ormai finita, con Federica Pellegrini. Per la prima volta, ai microfoni di Silvia Toffanin, Filippo Magnini ha parlato dei motivi della rottura. “E’ stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti. Federica ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli. Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato” – ha dichiarato Magnini che ha poi svelato – “Fede ha seguito la sua strada nel nuoto. Non era più sicura dell’amore. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita”. Molto toccante anche l’intervista a Wanda Nara che ha parlato del suo amore con Icardi: “Con lui è stato un colpo di fulmine totale. Avevo già chiuso con Maxi Lopez prima di conoscerlo. Ero sicura da subito che fosse una cosa seria. Mi fidavo tantissimo di Mauro se no non l’avrei presentato ai miei figli” – ha raccontato svelando di aver ricucito i rapporti anche con l’ex marito Maxi Lopez – “Il tempo cura tutto. Ora siamo più tranquilli".

