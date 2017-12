Vittorio Ardovino/ Amici 17, il ballerino in sfida dopo un provvedimento disciplinare: lascerà la scuola?

16 dicembre 2017 Anna Montesano

Vittorio Ardovino

Anche per Vittorio Ardovino arriva il momento della prima sfida ad Amici 17. Il ballerino è stato protagonista di un provvedimento disciplinare, che chi ha visto il daytime sa essere scaturito dalla cattiva condotta avuta nell'albergo in cui tutti gli allievi soggiornano. I professori, dopo un'interrogazione a tappeto, hanno scelto "i peggiori" e tra questi anche Vittorio, non proprio felice dell'essere messo in sfida. Avrà comunque modo di mostrare il suo talento nella danza nella nuova diretta di sabato, intanto scopriamo qualcosa in più su di lui. Vittorio Ardovino, originario di Atena Lucana, in provincia di Salerno, il giovanissimo ballerino di Amici 17 ha raccontato durante i casting di Amici di essere rimasto affascinato dal mondo della danza dopo aver visto un film, Street Dance Fighters.

LE ESPERIENZE TELEVISIVE PRIMA DI AMICI

Il ballerino ha già collezionato tantissime collaborazioni con colleghi importanti, Inoltre Vittorio è entrato a far parte anche di cast di successo come Capitani Coraggiosi con Gianni Morandi e Claudio Baglioni prendendo parte anche a Music, il programma condotto da Paolo Bonolis. Interessanti le riflessioni del ballerino riguardo la motivazione per cui ha preso parte ai casting: "Conosco ballerini che 20 anni fa riuscivano a mettere su famiglia con quello che guadagnavano e a lavorare bene, oggi invece è molto più complicato poiché tantissimi teatri in Italia stanno chiudendo e tanti scelgono di fuggire all'estero". Una riflessione realistica e amara riguardo i teatri italiani che dovrebbero essere fonte di cultura.

