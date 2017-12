WANDA NARA/ “Con Mauro Icardi è stato un colpo di fulmine totale” (Verissimo)

Wanda Nara è gradita ospite nel salotto di Verissimo. Intervistata da Silvia Toffanin parlerà del suo doppio ruolo di moglie e manager di Mauro Icardi.

16 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Wanda Nara a Verissimo

“IL CUORE DI MAURO E DEI NOSTRI BIMBI È NERAZZURRO”

Tra poche ore avrà inizio un nuovo ed atteso appuntamento con il rotocalco televisivo, Verissimo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Molto ricca la rosa degli ospiti che vede tra i tanti protagonisti anche Wanda Nara, la nota moglie nonché manager dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi. La signora Icardi che pochi giorni fa ha compiuto 31 anni, ha parlato ai microfoni della Toffanin della sua storia d’amore con il bomber nerazzurro affermando: “Con Mauro è stato un colpo di fulmine totale. Avevo già chiuso con Maxi Lopez prima di conoscerlo. Ero sicura da subito che fosse una cosa seria”. Di sicuro un grande amore che però con il tempo si è trasformato anche in un vero e proprio rapporto di lavoro diventando di fatto la sua manger: “Sono sempre stata la manager di me stessa in Argentina. Mauro stava chiudendo il suo contratto con il suo manager e ha iniziato a chiedermi dei consigli, così piano piano, sono diventata la sua manager. Difendo quello che devo difendere, ma con Mauro capocannoniere e con il campionato che sta facendo è facile”. Proprio per il suo ruolo di manager ha parlato della possibilità di approdare al Real Madrid: “Il cuore di Mauro e dei nostri bambini è nerazzurro. Speriamo stia sempre all’Inter, dipende dalla società. Non si sa nulla sul Real Madrid, non dico no e non dico sì. Se fosse per Mauro, lui rimarrebbe all’Inter per tutta la vita, ma poi ci sono altre cose e non si sa, speriamo di sì”.

WANDA NARA, “IL TEMPO CURA TUTTO. ORA SIAMO PIÙ TRANQUILLI”

Sempre ai microfoni della Toffanin Wanda Nara ha avuto modo di chiarire i rapporti che negli ultimi tempi si erano un po' accesi tra l’ex marito Maxi Lopez e Mauro Icardi: “Il tempo cura tutto. Ora siamo più tranquilli. Con Maxi Lopez e Mauro festeggiamo il compleanno di Costantino tutti insieme”. Non si può dire lo stesso però del rapporto con il Pibe de Oro. Infatti secondo le cronache sportive dopo la convocazione di Mauro Icardi nella nazionale Argentina per i prossimi mondiali, Maradona ha avuto una reazione alquanto negativa. Queste le dichiarazioni di Wanda Nara a tal proposito: “Non so perché abbia detto quelle cose. Suppongo che si tratti di qualcosa di personale, anche se non conosce Mauro. Sul campo e nella vita privata Icardi è un esempio per tutti, ma Maradona è così!” Inoltre rispetto alla possibilità di allargare la famiglia, Wanda Nara è piuttosto decisa: “Ora basta bimbi. Sono belli ma sono impegnativi. A Mauro non piace avere tate. Perciò se io esco lui sta con i bambini e viceversa. Siamo una famiglia un po’ all’antica”.

