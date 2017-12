WANNA MARCHI/"Berlusconi mi propose Ok Il prezzo è giusto" (La Confessione, 16 dicembre)

Wanna Marchi sarà protagonista della puntata di stasera de La Confessione in onda su Nove e condotta dal giornalista Peter Gomez. La donna parlerà della sua vita e dei suoi errori.

16 dicembre 2017 Dario Ghezzi

Peter Gomez, foto LaPresse

A La confessione, il programma di Peter Gomez, forse quella più noir, subdola e pericolosa. Si darà spazio a Wanna Marchi e Vittorio Cecchi Gori. I due sono stati dei multimilionari finiti in povertà per alcune scelte discutibili e finendo perfino in carcere. Peter Gomez, in particolar modo, come è apparso dai promo diffusi da canale e dall’app Dplay metterà la Marchi di fronte alle sue responsabilità, la farà parlare di come ha ingannato e truffato decine di persone usando le telepromozioni ma le darà anche il modo di raccontare le sue amicizie illustri, i rapporti umani con personaggi dello showbiz e della politica come Silvio Berlusconi. Su quest’ultimo, nel dettaglio, ha raccontato di averlo incontrato nella casa di Marcello Dell’Utri e che le aveva proposto la conduzione di Ok Il prezzo è giusto, la quale si trovò a rifiutare dovendosi occupare della sua azienda.

WANNA MARCHI, “PER DIVENTARE VENDITORI CI VUOLE MOTIVAZIONE”

Wanna Marchi è tornata libera dopo aver scontato, insieme alla figlia, la pena di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata per aver venduto rosmarino, sale e talismani di plastica come rimedi al malocchio. Ora che è tornata libera, la più famosa televenditrice degli ultimi decenni è pronta a riprendere in mano le redini della sua vita e ci sarà modo di ascoltarla nel programma di Peter Gomez La Confessione, in onda stasera 16 dicembre su Nove. Nel frattempo, la donna ha rivelato di aver molti progetti e, addirittura, una prestigiosa università le avrebbe anche offerto di tenere un corso su come diventare dei bravi venditori. La Marchi, in un intervista a Radio Cusano, si è detta molto emozionata per questa nuova esperienza in partenza e ha voluto anche dare qualche consiglio su come fare telepromozioni. “Per diventare bravi venditori ci vuole una motivazione. La mia fu il gran bisogno di mantenere i miei figli. Poi le motivazioni possono essere tantissime, togliersi qualche sassolino dalla scarpa, far felici i genitori, voler dimostrare un qualcosa che si ha dentro ma che non si riesce a tirare fuori”. E, per lei c’è solo un erede in grado di soppiantarla: Raffaello Tonon.

WANNA MARCHI: “STESSO TRATTAMENTO DI INSINNA DA STRISCIA”

Wanna Marchi ha anche detto come sia diffidente, ormai, verso il mezzo televisivo. Infatti, ha scelto di farsi intervistare solo da Maurizio Costanzo, da lei considerato il numero uno. Ha detto di essere rimasta sorpresa dall’ascolto che fece la trasmissione e proprio a quel punto molti programmi hanno iniziato a interessarsi nuovamente a lei. Tuttavia, la televisione è stata proprio la causa della sua rovina. Un ruolo determinante nella sua disfatta e denuncia lo ebbe Striscia la notizia, che smascherò per prima le sue truffe e Wanna Marchi, sempre a Radio Cusano, ha confessato che Flavio Insinna ha ricevuto lo stesso trattamento. “Quando intervistò quelle quattro casalinghe molto bene imbeccate, quelle dissero ciò che gli era stato detto di dire. Qualcuno a favore di Wanna Marchi c'era. Ma secondo me non è stato messo in onda. La televisione è un mezzo potentissimo. Ti può innalzare come distruggere. E se tu sei scomodo, perché dai fastidio, ti distruggono.” Insomma, la Marchi sembra ancora convinta di aver subito una sorta di ingiustizia ma è pronta a guardare avanti, non sentendo minimamente la mancanza della televisione. “Tutti noi siamo in televisione, da quando prendiamo il caffè la mattina a quando usciamo a fare la spesa”.

© Riproduzione Riservata.