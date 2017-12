Zic / Chi è il nuovo cantante di Amici 17? Batte Federico Baroni e conquista il suo posto nella scuola

Zic, chi è il nuovo cantante di Amici 17? Batte Federico Baroni nel corso della sfida e conquista il suo posto nella scuola più amata d'Italia.

16 dicembre 2017 Anna Montesano

Zic, Amici 17

La nuova diretta di Amici di Maria De Filippi porta grandi sorprese per il pubblico, prima tra tutti l'ingresso di un nuovo cantante: Zic. Il suo ingresso è avvenuto in seguito alla sfida con Federico Baroni, cantante della squadra del Ferro finito in sfida a causa di un provvedimento disciplinare causato da cattiva condotta. È proprio Federico ad iniziare con "Spiegami" contro "Capodanno" di Zic, lo sfidante. La seconda manche ancora vede un inedito per i due ragazzi: "Domenica" per Federico contro "Google" per Zic. Si va avanti con le cover. "Don’t look back in anger" per Federico, "Anna" per Zic ed è proprio questa esibizione ad assicurare a Zic la vittoria della sfida e la conquista di un banco nella scuola di Amici. Klaus Bonoldi, giudice della sfida in questione, confessa infatti che Zic con un paio di passaggi “ha infilzato” il suo stomaco, facendolo emozionare.

CHI È ZIC

Ma chi è Zic, il nuovo cantante della scuola di Amici? Sappiamo ancora poco su di lui, ma sicuramente scopriremo presto nuovi dettagli sulle sue esperienze musicali e sulla vita privata nelle prossime puntate. Intanto anche il pubblico a casa ritiene quella di Klaus Bonoldi la scelta giusta: "Votazione giusta. Quello Zic è un mostro. Lo ha distrutto, su qualsiasi piano, da quello tecnico a quello interpretativo" scrive un telespettatore che trova in accordo anche altri "Bravo, stavo facendo altro quando la sua voce mi ha colpito allo stomaco. Meritava di entrare". Insomma Zic ha conquistato già tutti!

