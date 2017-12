ALIEN/ Oggi in tv su Rai 4: info streaming del film con Sigourney Weaver (17 dicembre 2017)

Alien, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 17 dicembre 2017. Nel cast: Sigourney Weaver, John Hurt e Yaphet Kotto, alla regia Ridley Scott. La trama del film nel dettaglio.

17 dicembre 2017 - agg. 17 dicembre 2017, 21.10 Cinzia Costa

Il film di fantascienza in prima serata su Rai 4

Serata all’insegna della fantascienza su Rai 4 con il primo capitolo della saga Alien. Nel film l’attore che indossa i panni dell’Alien si chiama Bolaji Badejo e fu scoperto per caso in un pub da uno dei membri del casting. Alto 2,18 metri, con le braccia lunghe e la postura dinoccolata appariva perfetto per il ruolo. Dopo alcuni test, Badejo decise di seguire anche delle lezioni di Tai Chi per migliorare e rendere più inquietanti i movimenti dell’alieno. La famosa frase “In space no one can hear you scream (in italian: “Nello spazio nessuno può sentirti urlare”) riportata sulla locandina del film e alla fine del trailer, clicca qui per vederlo, fu ideata da Barbara Gips, moglie dell’artista Philip che stava disegnando il poster di Alien. Il film andrà in onda su Rai 4a partire delle 21.00 ma sarà possibile vederlo anche sintonizzando i propri dispositivi mobile a Rai Play, cliccando qui.

CURIOSITÀ SUL FILM

Ridley Scott ha firmato la prima serata di Rai4 di oggi, 17 dicembre, e il pubblico non potrebbe essere più felice. Questa è l'offerta che può intrattenere il pubblico questa sera per l'ennesimo passaggio in chiaro sempre ben accetto. Il film uscì nelle sale nel 1979, ottenendo riscontri di critica molto altalenanti. Nel corso del tempo il film ottenne un sempre crescente successo di pubblico, arrivano ad incassare nel corso dell'anno ben 103 milioni di dollari, una cifra notevole se considerato che la pellicola era stata realizzata con soli 11 milioni di dollari. La creatura dell'alieno, ribattezzato Xenomorfo, ottenne un grandissimo successo e divenne ben presto una vera icona. Fra il 1986 e il 1997 vennero realizzati 3 sequel di Alien, che ottennero tutti un notevole successo. La saga dello Xenomorfo generò una grande quantità di merchandising, fra cui poster, action fugres e videogiochi. In una serie a fumetti dell'editore americano Dark Horse Comics, che deteneva i diritti di entrambi i personaggi, l'alieno si scontrò anche con Predator, protagonista di un'altra saga cinematografica. Da quest'idea vennero tratti due film, nel 2004 e nel 2007, intitolati Alien vs. Predator. Nel 2012 è quindi stato realizzato Prometheus, scritto e diretto dallo stesso Ridley Scott, che funge ad prequel alla saga dello Xenomorfo, pur non essendo direttamente collegato agli eventi del primo film. Nel 2017 è invece uscito Alien - Covenant, che fa da ponte fra le vicende di Prometheus e quelle del primo Alien.

NEL CAST SIGOURNEY WEAVER

Il film Alien va in onda su Rai 4 oggi, domenica 17 dicembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola di fantascienza del 1979 che è stata diretta da Ridley Scott (Blade runner, Prometheus, Il gladiatore) e interpretata da Sigourney Weaver (Avatar, Ghostbusters - Acchiappafantasmi, Gorilla nella nebbia), John Hurt (The elephant man, Fuga di mezzanotte, V per vendetta) e Yaphet Kotto (Agente 007 - Vivi e lascia morire, L'implacabile, Rubare alla mafia è un suicidio). Il film è stato un grandissimo successo ed è considerato oggi uno dei migliori film di fantascienza di sempre. Il film ha inoltre ottenuto ben 7 pellicole fra sequel, crossover e prequel, oltre che diverse serie a fumetti, videogiochi e apparizioni in altri media. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ALIEN, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Anno 2122. La nave da carico Nostromo sta tornando sulla Terra da un pianeta lontano. Durante il lungo viaggio, l'equipaggio è in ipersonno, una sorta di animazione sospesa. Il pilota automatico della nave risveglia però i membri del gruppo dopo aver ricevuto un segnale di soccorso da un pianeta sconosciuto che si trova vicino alla rotta seguita dalla nave. L'equipaggio è seccato per il ritardo e la nuova missione fuori programma, ma è costretto ad obbedire alla richiesta d'aiuto, pena la perdita della percentuale sui guadagni del carico. Tre membri dell'equipaggio sbarcano sul pianeta misterioso, dove trovano i resti di una nave aliena, appartenente ad una razza sconosciuta. Nel frattempo, Ripley (Sigourney Weaver), rimasta sulla nave, scopre che la richiesta di soccorso è in realtà un messaggio di allarme e i membri a terra scoprono all'interno della nave delle uova misteriose. Da una di queste fuoriesce un parassita alieno che si attacca al volto di uno di loro, Kane (John Hurt). Portato a bordo in tutta fretta il ferito, il medico della Nostromo scopre che è impossibile rimuovere il parassita senza uccidere l'ospite. Poco dopo il parassita si stacca da solo e il ferito sembra riprendersi in fretta. Il viaggio riprende ma, Kane, mentre tutti sono a tavola, accusa fortissimi dolori al petto. Il suo torace si squarcia facendo uscire un essere alieno, rimasto in incubazione nel suo corpo. Comincia quindi una caccia spietata fra i membri dell'equipaggio e l'alieno a bordo che intende ucciderli tutti.

