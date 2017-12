Antonella Clerici/ Tutte le gaffe a 'La prova del cuoco' (Che tempo che fa)

Antonella Clerici, la presentatrice italiana sarà ospite da Fabio Fazio all'interno del programma televisivo Che tempo che fa, in prima serata.

17 dicembre 2017 - agg. 17 dicembre 2017, 21.13 Francesco Agostini

Antonella Clerici (web)

L'INTERVISTA

"In cucina faccio davvero di tutto", esordisce Antonella la regina delle gaffe. Risate generali. "Dov'è il tuo compagno?", chiede stralunato Fazio. "Vittorio? Ci guarda, è nel dietro le quinte". Mettiamo da parte per un attimo la vita privata. Come ha iniziato in tv? "Lo sanno tutti, ero volto di punta della tv dei ragazzi". Poi la breve parentesi da giornalista sportiva, ma qui non se ne accenna. "Io ho sempre voluto cucinare, ma ai tempi non me lo permisero. Dicevano: 'La cucina in televisione non funziona'. Sappiamo tutti com'è finita". Negli altri Paesi, però, il format non ha avuto la stessa fortuna: "Io me ne vanto. E poi credo di essere un po' meglio dei miei colleghi...". Si torna a parlare di gaffe: "In cucina è inevitabile farne. Il gergo si presta a doppi sensi, e abbiamo capito". Tralasciamo: "Vogliamo rivedere l'incontro con Fabrizio Frizzi?". Parte la clip del regalo di compleanno. "È un vero amico". [agg. di Rossella Pastore]

ANTONELLA CLERICI A CHE TEMPO CHE FA

Antonella Clerici sarà una dei prossimi ospiti presenti nel fortunato programma televisivo Che tempo che fa, dove parlerà di sé e dei suoi progetti futuri al presentatore ligure Fabio Fazio. La Clerici è una delle presentatrici italiane più aprezzate dal pubblico di casa nostra, che vede in lei una sorta di figura casalinga e rassicurante pronta ad accogliere virtualmente ogni italiano all'interno de suoi programmi televisivi. La sua carriera, iniziata come giornalista di stampo prevalentemente sportivo, è poi decollata grazie a un programma estremamente distante dai suoi esordi: La Prova del Cuoco. All'interno di questo formet televisivo dedicato alla cucina, la Clerici ha indossato i panni della pdrona di casa, contenta di poter 'sporcarsi le mani' con gli impasti e con tutto ciò che c'è all'interno della cucina. Per questa sua spontaneità e semplicità la Clerici si è guadagnata l'affetto del pubblico italiano, speialmente quello femminile che in lei si rivede e si rispecchia n maniera assai genuina. Di questo e molto altro parlerà da Fabio Fazio a Che tempo che fa.

LA VITA PRIVATA DI ANTONELLA CLERICI

Attualmente la vita privata di Antonelli Clerici sta vivendo un periodo assai felice e variegato. Dopo il rapporto burrascoso con Eddy, di molti anni più giovane di lei, la Clerici ha finalmente trovato un suo equilibrio con un nuovo amore che risponde al nome di Vittorio Garrone. Rumors insistenti delle ultime ore dicono che l'attuale compagno le abbia regalato un anello di fidanzamento, segno evidente che il matrimonio è oramai a un passo. Forse questa ipotesi è un po' azzardata ma non c'è dubbio che questa sia una possibilià, dato che Antonella Clerici ha spesse volte preso decisioni un po' affrettate e impulsive. Le voci sulla loro relazione sono comunque moltissime e alcuni affermano anche (fonti vicine alla coppia) che lei stia pensando seriamente di trasferirsi da Roma al Nord Italia per stare più vicino al suo nuovo compagno. Un gesto eclatante, quello di Antonella Clerici, che significherebbe a conti fatti che l'amore per Vittorio Garrone è molto intenso e verace. Vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la situazione e se l'anello significherà, appunto, matrimonio.

REFRATTARIA ALLE CRITICHE

Antonella Clerici, lo dicevamo in precedenza, è una delle presentatrici più brave di casa Rai. Con la sua spontaneità e bravura, la giornalista ha aumentato nel corso degli anni una lunga schiera di ammiratori spassionati. Ma, allo stesso tempo, la presentatrice ha anche avuto qualche critica per il suo modo di fare così disinvolto, scambiato a volte per arroganza. La stessa Antonella Clerici, comunque, ha desiderato rispondere alle critiche durante un'intervista rilasciata a Intimità. La presentatrice ha detto: "Alla mia età oramai le critiche non mi toccano più. So di essere molto brava nel mio lavoro; anzi, me lo dico da sola che sono bravissima. So anche che questo lavoro potrebbe finire domani. Se dovesse succedere, comunque, non mi sentirei persa visto che ho una vita bellissima anche al di fuori della Rai." Una autocelebrazione, insomma, che a più di 50 anni una donna può anche permettersi, visto che nella sua carriera ha presentato tanti programmi e tutti di successo. Un pizzico di superbia, forse, che però per arrivare ad alti livelli è anche necessaria.

© Riproduzione Riservata.