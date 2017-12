Antonio Albanese / Il comico confessa: "Non guardo MasterChef. Non mi interessa" (Che tempo che fa)

Antonio Albanese, l'attore sarà ospite da Fabio Fazio all'interno del programma televisivo targato Rai Che tempo che fa, da quest'anno in prima serata.

17 dicembre 2017

Con il suo ultimo libro "Lenticchie alla julienne" e il ritorno del personaggio di Alain Tonné, Antonio Albanese, ospite questa sera a Che tempo che fa, sembra voler prendere in giro gli chef che oggi, sul piccolo schermo, continuano a riscuotere un grande successo. L'attore, però, assicura che non ce l'ha con i cuochi stellati, anche se, analizzandole ultime dichiarazioni rilasciate in un'intervista di Aldo Cazzullo per Ilcorriere.it, sembra voler lanciare una frecciatina a Carlo Cracco: "Sono loro che stanno esagerando. Non puoi commuoverti per i prodotti a chilometro zero, e poi fare la pubblicità ai grassi saturi. Con tutta la fatica che ho fatto per non far mangiare ai figli troppe patatine...". Antonio Albanese, però, assicura di non aver preso di mira l'amato cuoco stellato, dal momento che gli argomenti al centro della sua comicità sono molteplici: "Non guardo MasterChef. Non fa piangere, non fa ridere: non mi interessa. E non ho mai attaccato una persona vera; come non so fare le imitazioni. Mi piace esercitare l’ironia su tutto - chef, giornalisti, politici, mafiosi -, come mi piace inventare i personaggi. E scrivere libri che facciano ridere. Oggi tutti scrivono noir in cui si deve morire". (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

FAR RIDERE E PIANGERE INSIEME: IL COMICO GENIO

L'attore italiano Antonio Albanese tornerà sul piccolo schermo come ospite da Fabio Fazio all'interno del programma televisivo 'Che tempo che fa'. Albanese potrà raccontare gli ultimi progetti e lavori al presentatore ligure, capace come sempre di mettere a proprio agio i suoi ospiti e in grado di trarre da loro il meglio. Farlo da Antonio Albanese, poi, è una cosa semplicissima visto che la sua grande sensibilità e bravura lo rendono un personaggio straordinario e assolutamente unico. Da un punto di vista prettamente attoriale, non dovremmo dimenticare quanto Albanese sia in grado di svolgere sia il lato comico che quello drammatico, con film diametralmente opposti fra di loro. Questa, in verità, è spesso una caratteristica predominante dei bravi comici: accade di sovente che un attore in grado di far ridere allo stesso tempo possa anche indurre lo spettatore alle lacrime e alla commozione. Albanese, infatti, è talmente bravo da passare da pellicole come 'L'uomo d'acqua dolce' a 'Giorni e Nuvole', con accanto Margherita Buy: dalla comicità più semplice al dramma vero e proprio.

LA VITA PRIVATA DI ANTONIO ALBANESE

Sulla vita privata di Antonio Albanese si sa in realtà molto poco. L'attore preferisce apparire sicuramente di più al cinema o in televisione, grazie a personaggi leggendari come Cetto Laqualunque, il prototipo del politico ignorante e arruffone, dedito solo al danaro e non ai bisogni dei cittadini. Satira schietta e genuina, quella di Albanese, che infatti con 'Qualunquemente' sbancò il botteghino e si laureò come uno dei film più visti dell'intero anno. Questo per dire che la vita di Albanese è decismaente impegnata sullo schermo e più tranquilla invece quando il sipario è calato o la macchina da presa è spenta. Di lui sappiamo che vive una relazione sentimentale con una donna di nome Maddalena da molti anni oramai e che i due sono andati a vivere insieme. Per la precisione lo hanno fatto a Milano, viste le esigenze di lavoro di lui, città in cui si diplomò alla scuola d'arte drammatica. Da Fabio Fazio potremo sicuramente ammirare l'Antonio Albanese privato e forse rivivere anche qualche vecchio personaggio storico come, ad esempio, Epifanio e Alex Drastico, due colonne della sua comicità.

