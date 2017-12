Al Bano/ Romina Power, il chiarimento sul loro rapporto "speciale" (Domenica In)

Al Bano ospite nel salotto delle sorelle Parodi: il cantante tornerà a parlare del suo rapporto controverso con Romina Power e della situazione presente. (17 dicembre 2017, Domenica In)

Al Bano a Domenica In

Amore e odio e di nuovo unione. Sono questi gli ingredienti che hanno sempre caratterizzato il rapporto fra Al Bano Carrisi e Romina Power, che dopo aver vissuto un lungo e romantico matrimonio, si sono ritrovati divisi per tanti anni. Visti e invidiati come una delle coppie vip italiane più simboliche del nostro Paese, i due artisti hanno ritrovato di recente l'antico accordo, come dimostrato dal ritorno sulle scene di entrambi, fianco a fianco, per il live russo. Al Bano interverrà inoltre a Domenica In oggi, 17 dicembre 2017, parlando sia del Festival di Sanremo, che ha contribuito a rendere grande grazie alla propria voce, sia dell'ex moglie. Dopo aver avuto quattro figli, il leone di Cellino San Marco potrebbe svelare qualche particolare in più sulla sua recente decisione di abbandonare le scene musicali. Intanto, Al Bano si prepara a tornare sul piccolo schermo italiano grazie alla docufiction Madre mia, dedicato alla madre Iolanda e a Romina Power.

CONTO ALLA ROVESCIA PER IL CONCERTO DI NATALE

Conto alla rovescia per il Concerto di Natale, che vedrà Al Bano Carrisi salire sul palco dell'Aula Paolo VI sotto la conduzione di Gerry Scotti ed al fianco di tanti artisti italiani e internazionali. In quest'occasione, il cantautore interpreterà la sua canzone Il Dio bambino, tratto dal suo album Cantiamo il Natale, pubblicato l'anno scorso. Sul palco intonerà inoltre Feliz Navidad grazie alla sua personale cover della canzone del '70 scritta da José Feliciano. In queste ultime settimane ha fatto ancora discutere il presunto ritorno di fiamma fra Al Bano e Romina Power, per via di un avvistamento dell'ex coppia ai mercatini di Natale di Amburgo. La sintonia fra i due grandi artisti continua ad essere evidente ancora oggi, sottolinea Il Corriere della Sera, ma il motivo per cui si trovavano insieme nella cittadina tedesca è un altro. A discapito di selfie e sorrisi, biscotti e tanto altro, Al Bano e Romina hanno preparato infatti il concerto che li vedrà impegnati in suolo tedesco nella primavera del prossimo anno.

AL BANO, LA VITA E LA CARRIERA

Al Bano Carrisi nasce a Cellino San Marco nel marzo del 1943, all'interno di una famiglia di contadini e agricoltori. La passione per il canto dei due genitori spinge tuttavia il futuro cantautore a comporre ad appena 12 anni la sua prima canzone, Addio Sicilia. Dopo aver abbandonato gli studi e trasferito a Milano, inizia a lavorare come cameriere nel ristorante milanese Il Dollaro, dove riesce ad attirare l'attenzione del produttore Pino Massara. Incide il suo primo disco alcuni anni più tardi, dal titolo La strada: si tratta di una cover di una canzone di Gene Pitney realizzata per l'etichetta Fantasy. Si esibisce inoltre al fianco di Adriano Celentano, debuttando l'anno successivo nel Festival delle Rose con un duetto con Pino Donaggio. Sarà la volta della televisione, grazie al gioco musicale Settevoci condotto da Pippo Baudo per la Rai e che gli permette di entrare nell'Olimpo della canzone italiana nel '67, quando diventa finalista del Disco per l'estate e conquista il primo posto nelle classifiche dei 45 giri grazie a Nel sole, un brano scritto dallo stesso artista in coppia con Massara e Pallavicini.

