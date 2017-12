CATENA FIORELLO/ Chi è? La sorella di Rosario e Beppe con Un amore fra le stelle (Che tempo che fa)

Catena Fiorello sarà ospite a Che tempo che fa, in onda su Rai 1 questa sera. Sicuramente parlerà del suo nuovo libro, una fiaba dedicata non solo ai bambini

Catena Fiorello

A pochi giorni di distanza dal suo ultimo libro, la scrittrice siciliana Catena Fiorello ha già un'agenda fitta di appuntamenti per presentare il suo “Un amore fra le stelle”. Una fiaba per grandi e bambini che mette al centro un'inedita storia d'amore fra Babbo Natale e la Befana, edito da Baldini & Castoldi e dedicata ad un bambino di 4 anni, Edoardo. Quest'ultimo è legato all'autrice non solo per via della conoscenza fra la Fiorello e i suoi genitori, ma per la comune passione per la Befana, una specie di alter ego che accompagna il piccolo nei giochi e nelle paure dell'infanzia e che ha ispirato l'autrice nella scrittura dell'ultimo libro. Catena Fiorello sarà inoltre ospite a Che tempo che fa, in onda su Rai 1 questa sera. Nel suo testo, la scrittrice catanese affronta un tema inedito, che vede Babbo Natale e la Befana rivali e contrapposti: il primo è metropolitano e facile all'ira, sottolinea La Nazione, mentre la seconda non si cura dei pericoli. Nelle ultime settimane la Fiorello ha presentato il suo libro in diverse città italiane, fra cui anche Massa Carrara, in un incontro che ha vissuto l'intervento della psicoterapeuta Vera Slepoj.

CATENA FIORELLO, LA CARRIERA DA SCRITTRICE

Anche se ha un cognome che richiama due grandi artisti italiani, Catena Fiorello ha sottolineato che non ha mai trovato agevolazioni per essere la sorella di Rosario e Giuseppe. Cresciuta quasi all'ombra del carattere estroverso del primo e messa da parte dalla carriera televisiva del secondo, la scrittrice è riuscita a staccarsi dai due fratelli e a costruirsi un percorso professionale indipendente. Da autrice televisiva a conduttrice sul piccolo schermo, fino a scrittrice prolifica: dal suo primo “Nati senza camicia” alla ripubblicazione di “Picciridda”, avvenuta nel 2017, sono trascorsi 14 anni. Non tutti di successo, ha sottolineato la Fiorello a Huffington Post, dato che è riuscita a catturare l'attenzione del pubblico solo l'anno scorso, con “L'amore a due passi”. La felicità però l'ha conquistata proprio grazie alle vendette subite per via dei rifiuti del fratello Rosario, a cui seguivano scelte di produzione che ricadevano sull'autrice. Se Fiorello sceglieva infatti di non partecipare a qualche programma, era la sorella Catena a pagarne le conseguenze. Ed è stato così che ha iniziato a promuovere il suo libro "in giro per l'Italia, e così ho trovato la mia felicità".

GLI ESORDI

Nata nell'agosto del 1966, Catena Fiorello nasce sei anni dopo il fratello Rosario e tre dopo Giuseppe. Stringe con i fratelli un sodalizio professionale che la spinge a intraprendere un percorso come autrice televisiva, tanto da collaborare nell'elaborazione di testi per programmi per il piccolo schermo come Festivalbar e Buona Domenica. Diventa conduttrice di Nati senza camicia nel 2005, mentre realizza l'anno successivo Blog - reazione a catena e inizia un percorso di collaborazione con diversi giornali nazionali. Dopo il successo del suo primo libro, in cui racconta i personaggi famosi e i grandi imprenditori protagonisti del suo programma di debutto, scrive il suo secondo romanzo, “Picciridda”, a cui segue diversi anni dopo “Casca il mondo, casca la terra”, in cui racconta il desiderio di vendetta di una donna nei confronti dell'amante del marito.

