Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Incontro tra la modella e la famiglia di Ignazio (Grande Fratello Vip 2017)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser raccontano il primo incontro tra la modella e la famiglia dell'ex ciclista avvenuto dopo il Grande Fratello Vip 2017.

17 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non potrebbero essere più felici. Oltre ad essere sempre più innamorati l’uno dell’altra, Cecilia e Ignazio possono contare sull’appoggio delle rispettive famiglie. Esattamente come l’ex ciclista ha conquistato i genitori di Cecilia e la sorella di quest’ultima, Belen, anche la modella argentina ha fatto lo stesso con la famiglia di Ignazio. I dubbi iniziali dovuti alla carriera di Cecilia Rodriguez nel mondo dello spettacolo sono stati spazzati via dal primo incontro. A confessarlo è stato proprio Ignazio Moser ai microfoni del settimanale Gente: “Mia madre ne è rimasta conquistata. ‘Si vede che non è prestata al mondo dello spettacolo, che non smania di apparire a ogni costo in video’, mi ha confidato”, ha detto l’ex ciclista che spera di poter fare un giro in bicicletta con Cecilia per poi farne un format tv.

L’INCONTRO TRA CECILIA RODDRIGUEZ E LA FAMIGLIA DI IGNAZIO MOSER

Esattamente come Ignazio Moser è stato accolto a braccia aperte dalla famiglia di Cecilia, la Rodriguez ha ricevuto la stessa accoglienza dalla famiglia del fidanzato anche se il primo incontro ha un po’ spiazzato la sorella di Belen. “Quando mi ha portato a casa a conoscere i suoi ero piena di timori. Sono entrata e ho visto la tavola lunghissima, apparecchiata bene. Seduti c’erano mamma, papà, zii e cugini. Tutti eleganti, io con i leggings e le scarpe da ginnastica. Che vergogna!” – ha raccontato la Rodriguez a Gente – “In un secondo mi sono infilata gli stivali con i tacchetti che avevo in macchina. Ho bevuto un bicchiere di vino e la tensione non l’ho avvertita più. Mi sono sentita a casa: sono stati calorosi e affettuosi”, ha aggiunto la gieffina felice della sua nuova vita accanto a Ignazio.

