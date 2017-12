Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Video scherzo Iene: “Siamo stati molto cattivi”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, video scherzo Iene: “Siamo stati molto cattivi”. Le ultime notizie sul servizio realizzato da Stefano Corti ai danni della sorella di Belen

17 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Cecilia Rodriguez e Stefano Corti delle Iene

Ritorno in tv per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia nata all'interno della Casa del Grande Fratello Vip sarà protagonista di un servizio de Le Iene Show. In particolare, la sorella minore di Belen, che è stata infatti vittima di uno scherzo della Iena Stefano Corti. Proprio lei nei giorni scorsi ha informato tutti attraverso le Stories di Instagram della sua "disavventura". Nel video caricato è apparsa al fianco del suo Ignazio e della Iena. Quest'ultimo, in posa per una foto, quando ha capito che si trattava di un video ha annunciato la realizzazione del filmato che oggi andrà in onda. Per il momento non ci sono anticipazioni sullo scherzo, ma non ci sono dubbi sul coinvolgimento di Ignazio Moser. L'ex ciclista ha dichiarato: «Siamo stati molto, molto, molto cattivi». Il fidanzato di Cecilia è stato infatti complice di Stefano Corti nella realizzazione dello scherzo ai danni dell'innamorata. Non si sono sbilanciati neppure durante l'intervista a Mattino 5 dei giorni scorsi: «Ci vedrete alle Iene, posso solo dire che le abbiamo fatto uno scherzo molto cattivo», ha dichiarato ignazio.

SCHERZO DELLE IENE SHOW A CECILIA RODRIGUEZ: IGNAZIO MOSER COMPLICE?

Per sapere cosa è successo davvero a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser bisognerà aspettare stasera: nella puntata di oggi de Le Iene Show verrà mandato in onda lo scherzo che li vede protagonisti. Non ci sono "spoiler" per il momento, ma è stato lanciato un indizio. Dobbiamo aspettarci di tutto. Nonostante sia stata vittima dello scherzo, Cecilia è apparsa molto divertita, anche se molto probabilmente l'atteggiamento precedente sarà stato molto diverso... Non a caso quando ha pubblicato su Instagram la foto del suo incontro con la Iena Stefano Corti ha scritto: «Bast... Ci vediamo domenica @le.iene con @stefanocorti85». Nel video pubblicato invece per le Instagram Stories lo aveva presentato così: «Guardatelo, lo riconoscete?». E proprio in quest'occasione Ignazio Moser ha spiegato che lo scherzo è stato molto cattivo. La coppia comunque doveva aspettarsi uno scherzo de Le Iene Show, visto che recentemente era stata punzecchiata. Teo Mammuccari giorni fa ha improvvisato uno sketch, annunciando l'arrivo di una ex concorrente del GF Vip e facendo poi entrare un armadio molto simile a quello del reality, ironizzando su una vicenda che ha fatto molto discutere.

Dicembre 13: @chechurodriguez_real via instagram story ???????? #ceciliarodriguez #cechurodriguez Un post condiviso da Ignazioececiliafanclub (@ignazioececiliafans_life) in data: 14 Dic 2017 alle ore 03:06 PST

© Riproduzione Riservata.