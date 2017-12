Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 17 dicembre: Lewis Hamilton e Antonella Clerici in studio

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti 16 dicembre: Lewis Hamilton, Antonella Clerici, Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Fabri Fibra e Tiziano Ferro in studio.

17 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Che tempo che fa

Domenica 17 dicembre, alle 20.35, su Raiuno, torna l’appuntamento con Che tempo che fa. Lo show di Fabio Fazio promette grandi sorprese per il suo pubblico con tantissimi ospiti in studio che si racconteranno ai microfoni del padrone di casa. Dopo l’approvazione della legge sul testamento biologico che consente, entro alcuni limiti, di esprimere in anticipo quali trattamenti medici ricevere nel caso di gravi malattie, Fabio Fazio commenta l’approvazione di tale legge, punto di arrivo di una lunga battaglia, con l’onorevole Emma Bonino, in collegamento telefonico. In esclusiva, ai microfoni di Che tempo che fa, in una delle sue rare apparizioni televisive, si racconta l’inglese Lewis Hamilton, quattro volte campione del mondo di Formula 1, il pilota con più pole position della storia. In anteprima esclusiva, poi, Fabri Fibra e Tiziano Ferro, due degli artisti più amati dal pubblico che hanno recentemente pubblicato una versione speciale del loro ultimo album. I due artisti canteranno insieme, per la prima volta, “Stavo pensando a te”, singolo tratto dall’album “Fenomeno” di Fabri Fibra che i fans potranno acquistare a partire dalla sera stessa su tutte le piattaforme digitali. Nello studio di Che tempo che fa, poi, arriverà una delle donne più amate della televisione italiana ovvero Antonella Clerici che parlerà del suo libro “La mia vita in cucina” (Rai Eri), dove abbina le sue ricette ai suoi ricordi e aneddoti legati anche alla trasmissione “La Prova del Cuoco”. Antonella, poi, parlerà del suo nuovo impegno televisivo che andrà in onda su Raiuno, tra febbraio e marzo, “Sanremoyoung”, un nuovo talent musical con protagonisti i millenials.

GLI ALTRI OSPITI E IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA

Nel corso del nuovo appuntamento con che tempo che fa, Fabio Fazio darà spazio anche al cinema con Antonio Albanese e Paola Cortellesi, al loro secondo film insieme da protagonisti, che parleranno, tra l’altro, di “Come un gatto in tangenziale”, in uscita il 28 dicembre per la regia di Riccardo Milani. Spazio alla cultura e ai libri con lo scrittore Vito Mancuso il cui ultimo libro uscito a ottobre si intitola “Il bisogno di pensare”. Spazio, poi, ancora alla musica con il cantante scozzese Tom Walker il cui singolo “Leave a light on”, in poche settimane, è già arrivato in Italia. L’uscita del suo primo album è prevista per il 2018. La prima parte del programma sarà chiusa da Luciana Littizzetto e dal suo intervento, ricco di ironia. Seguirà poi Il tavolo di Che tempo che fa. Oltre a Fabio Fazio ci saranno Fabio Volo, Nino Frassica, Gigi Marzullo e la simpatica Orietta Berti. Al tavolo siederanno anche Antonella Clerici, Paola Cortellesi, Antonio Albanese. Andrea Delogu, conduttrice accanto a Renzo Arbore e Nino Frassica di “Indietro tutta e l’ode”, la scrittrice Catena Fiorello, Roberto Giacobbo alla vigilia nuova edizione di “Voyager” ed infine Paolo Fox con l’immancabile “L’oroscopo del 2018”. Spazio, infine, a Giovanni Ciacci di Detto Fatto con il suo libro “Barba e baffi. Storie, leggende, miti e istruzioni per l’uso”.

© Riproduzione Riservata.