DOMENICA IN, SANREMO 2018/ Anticipazioni: Al Bano tra il Festival e Romina (17 dicembre)

Le sorelle Parodi (foto da Facebook)

Sarà una puntata di Domenica In all'insegna del Festival di Sanremo 2018 quella di oggi, 17 dicembre. E del resto non potrebbe essere altrimenti, visti gli ingredienti che oggi caratterizzeranno il talk condotto dalle sorelle Parodi. Da una parte la volontà di commentare le scelte del direttore artistico Claudio Baglioni, che venerdì sera ha finalmente svelato la rosa dei Big che a febbraio si esibiranno sul palco dell'Ariston. Dall'altra la presenza in studio di uno che la storia del Festival l'ha scritta a più riprese: Al Bano Carrisi. Il leone di Cellino San marco ha davvero intenzione di ritirarsi dalle scene musicali ad inizio 2019? Davvero non ha intenzione di salutare il Festival della Canzone italiana con un ultimo ruggito degno di nota dopo la cocente eliminazione dello scorso anno? Ne sapremo probabilmente di più dopo lo spazio che Cristina Parodi gli dedicherà. Non mancheranno però le domande su due delle donne più importanti della sua vita: mamma Iolanda e soprattutto Romina Power.

GLI ALTRI OSPITI

Di Festival di Sanremo si continuerà a parlare durante la puntata di oggi di Domenica In non soltanto con Al Bano, ma anche con altri ospiti importanti quali Anna Pettinelli, Paolo Ruffini, Claudio Cecchetto, Bruno Vespa, Paolo Vallesi e Gianni Nazzaro. A Claudio Lippi spetterà invece il compito di svelare aneddoti e curiosità sulla kermesse più amata d'Italia. Benedetta Parodi proporrà, in ambito culinario, la realizzazione di una merenda di chiaro stampo natalizio e andrà a preparare i suoi manicaretti a casa della mitica Sandra Milo. Insieme a Don Marco Pozza, teologo e cappellano del carcere di Padova, si parlerà del compleanno di Papa Francesco, che oggi compie 81 anni. Mentre Adriano Panatta, all'interno della sua rubrica "Da campione a campione" ospita il collega ex tennista Nicola Pietrangeli, con il quale rievocherà le pagine più belle del tennis tricolore con l'ironia che da sempre caratterizza i rapporti tra i due.

