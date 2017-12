FABRI FIBRA/ Con Tiziano Ferro per Stavo pensando a te: "Non è un'operazione discografica" (Che tempo che fa)

Video, Fabri Fibra sarà ospite durante il programma televisivo condotto da Fabio Fazio Che tempo che fa, in onda in prima serata sui canali Rai.

17 dicembre 2017 - agg. 17 dicembre 2017, 21.30 Francesco Agostini

Fabri Fibra (Instagram)

L'ESIBIZIONE

Fabri Fibra canta Stavo pensando a te, un brano che stona con i toni rebel del suo repertorio. È inedita anche la collaborazione con Tiziano Ferro, e il pubblico (non) si fa sentire. Non un applauso; nessuna ovazione. Ma no, assicura Fazio, "non è un'operazione discografica". Tiziano Ferro contribuisce a far degenerare la situazione: "Fibra è il mio idolo insieme a Franco Battiato". Che razza di accostamento è? "La verità è che abbiamo molto in comune, veniamo entrambi dalla provincia, tanto per fare un esempio". C'è più platino qui che in una gioielleria: "Ma quanto vendete?". Fibra ride: "Saranno contente le etichette!". "Sui social, Ferro ha chiesto al suo pubblico di votare per una canzone da cantare in pigiama". Sì, perché i suoi fan sono alquanto sadici. Comunque sia, il brano prescelto è Perfect di Ed Sheeran. [agg. di Rossella Pastore]

FABRI FIBRA A CHE TEMPO CHE FA

Fabri Fibra sarà ospite stasera da Fabio Fazio su Rai Uno per Che tempo che fa. Il rapper di Senigallia racconterà la sua prima esperienza con Tiziano Ferro con i due pronti a mettere insieme due situazioni molto distanti con la canzone ''Stavo pensando a te''. Da un lato la voce dell'amore e dall'altra quella del dolore come raccontato in maniera perfetta da Il Secolo XIX. Sicuramente Fabri Fibra come sempre dirà la sua senza peli sulla lingua e la voglia di esprimere i suoi sentimenti. Spiegherà la scelta di associarsi a un artista sulla carta così lontano come Tiziano Ferro. Fabri Fibra sicuramente spacca il pubblico perché c'è chi lo ama e chi magari lo critica in maniera anche forse eccessiva. Fatto sta che non gli si può rimproverare di dire qualcosa di diverso da quello che pensa. Staremo a vedere come si evolverà la puntata stasera. (agg. di Matteo Fantozzi)

GLI ESORDI

Fabri Fibra sarà ospite da Fabio Fazio nel programma televisivo Che tempo che fa, condotto dal presentatore ligure e in onda sui canali Rai. Per Fabrizio Tarducci, rapper marchigiano che in arte si fa chiamare Fabri Fibra, questa sarà sicuramente una bella occasione per tornare alla ribalta e farsi notare nuovamente dal pubblico. Ricordiamo che il cantante è oramai sulla cresta dell'onda da circa dodici anni, quando fece la comparsa nel 2006 con il suo album d'esordio. 'Tormento' e canzoni come 'Applausi per Fibra' sono stati al centro di mille attenzioni e hanno acconsentito a Fabri Fibra di entrare nel nostro piccolo immaginario collettivo. L'immagine è quella del duro, di quello che ha pochi peli sulla linguua e dice quello che pensa in maniera nuda e cruda. E non lo fa solo nei testi, ma anche nelle interviste come quando, ad esempio, non aveva avuto scrupoli nel parlare male della propria famiglia. Ecco le sue dichiarazioni lasciate al sito internet Gossipetv: "La famiglia è solo un intralcio per chi vuole affermarsi nella vita, non è affatto un aiuto. Molto spesso i genitori cercano di realizzare i loo sogni e le loro aspirazioni attraverso di loro ma è un grosso errore."

FABRI FIBRA E LA DIPENDENZA

Fabri Fibra è un rapper duro, lo abbiamo detto, che non risparmia niente e nessuno. Tutti sanno, infatti, come lui e il fratello, Nesli (un altro rapper della scena italica), non si parlino oramai da anni. Il litigio pare esserci stato per questioni lavorative e la frattura sembra essere davvero insanabile. Intransigente e crudo Fabri Fibra, quindi, con tutti fuorché con se stesso. Lo stesso rapper, infatti, ha esternato più volte di non essere in grado di uscire dalla dipendeza per le droghe leggere che lo attanaglia oramai da diversi anni.

Lo stesso Fabri Fibra ha dichiarato che tutte le sere fa uso di droghe leggere per potersi addormentare e che anche quando scrive i testi delle sue canzoni lo fa proprio grazie al loro effetto. Un rapporto difficile con qualsiasi cosa, dunque attanaglia l'esperto rapper marchigiano (ha 41 anni): dalla famiglia alle droghe, passado per la nuova generazion di rapper, da lui severamente criticata sotto ogni aspetto. Da Fabio Fazio forse riusciremo a intravedere anche il lato umano di Fibra, troppo spesso occultato dalla sua immagine da duro che vuole far apparire a tutti i costi alle telecamere.

