FIREWALL, ACCESSO NEGATO/ Oggi in tv su Rete 4: info streaming e trama del film (17 dicembre 2017)

Firewall - Accesso negato, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 17 dicembre 2017. Nel cast: Harrison Ford, Paul Bettany e Virginia Madsen, alla regiaRichard Loncraine. Il dettaglio.

17 dicembre 2017 - agg. 17 dicembre 2017, 21.14 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

Serata nel segno del thriller su Rete 4 con “Firewall - Accesso negato”. Il film del 2006 con protagonista Harrison Ford non ha convinto la critica: “Tutto il prevedibile del sequestro casalingo con un finale all'aperto, violento: Indiana Jones è un poco anziano per queste prodezze, ma lo corazza la simpatia yankee, mentre Paul Bettany, ex rivale di Russell Crowe, è il delinquente hacker algido. Thriller elettronico e informatizzato sulla vulnerabilità, furbescamente diretto per il sabato sera dall'inglese Loncraine”, ha scritto Maurizio Porro su il Corriere della Sera. E ancora: “La sceneggiatura, precaria e indigente, non esce neppure per una scena dal recinto del già visto. Sia perché Harrison Ford, palesemente, se ne frega: pensando solo ai soldi da portare a casa, traversa il film come un sonnambulo, quasi che la faccenda non lo riguardi”, si legge nella recensione di Roberto Nepoti. Nel film, clicca qui per vedere il trailer, compare anche Nikolaj Coster-Waldau, il famoso Jamie Lannister della serie tv Il trono di spade. Ricordiamo che il film va in onda su Rete 4 a partire dalle 21.15, ma sarà possibile vederlo anche in streaming grazie al portale di Mediaset, sui propri dispositivi mobile cliccando qui.

CURIOSITA' SULLA PRODUZIONE DEL FILM

Una pellicola di genere thriller che è stata affidata alla regia di Richard Loncraine mentre la sceneggiatura è stata estesa da Joe Forte e la direzione della fotografia è stata curata da Marco Pontecorvo. Il montaggio è stato realizzato da Jim Page con gli effetti speciali di Gary jeidrick e con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Alexandre Desplat mentre la scenografia è stata ideata da Brian Morris. La pellicola è stata realizzata negli Stati Uniti d'America e in Australia nel 2006 con la durata pari a 105 minuti. Firewall - Accesso negato, è uscito nei cinema italiani nell'aprile del 2006, con due mesi di ritardo rispetto alla programmazione americana. Gran parte delle riprese del film si sono concentrate tra diverse località del Canada e la città di Seattle. Per quanto riguarda gli incassi al box office, i risultati ottenuti non hanno certamente rispecchiato le aspettative. Con un budget di 50 milioni l'incasso globale non ha infatti superato gli 85 milioni. Un traguardo discreto ma non di certo eccellente. Il ruolo di Beth Stenfiled, moglie del protagonista, è stato affidato a Virginia Madsen attrice cinematografica e televisiva apparsa in molte serie tv di successo, come Star Trek: Voyager e Designated Survivor.

HARRISON FORD NEL CAST

Il film Firewall - Accesso negato va in onda su Rete 4 oggi, domenica 17 dicembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola thriller che è stata affidata alla regia di Richard Loncraine e vanta la presenza di attori del calibro di Harrison Ford, Paul Bettany, Virginia Madsen, Carly Schroeder, Jimmy Bennett e Mary Lynn Rajskub. Paul Bettany, che interpreta il personaggio di Bill Cox, è un noto attore statunitense famoso per i suoi ruoli in film colossal come Il Codice Da Vinci, Avengers: Infinity War, Avengers: Age of Ultron, Inkheart - La leggenda di cuore d'inchiostro e The Tourist. A curare la fotografia di Firewall - Accesso negato è Marco Pontecorvo, direttore della fotografia e regista italiano che ha diretto diversi film per la tv e miniserie italiane, come L'oro di Scampia e Mai per amore. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FIREWALL - ACCESSO NEGATO, LA TRAMA DEL FILM

Jack Stanfield è un abile addetto alla sicurezza di un istituto di credito di Seattle. Le sue doti straordinarie attirano l'attenzione di Bill Cox e dei suoi complici, desiderosi di rapinare la banca presso cui Jack lavora. Quest'ultimo viene costretto a forzare i sistemi di sicurezza informatici dell'istituto bancario. In caso contrario Bill ucciderà la sua famiglia. I criminali sono già in casa di Jack e tengono sotto tiro la moglie Beth ed i suoi due figli, Sarah e Andy. Dopo ben due giorni di prigionia all'interno della sua stessa abitazione, Jack trova un sistema utile per mettere a segno una rapina di circa 100 milioni di dollari. Nonostante i suoi continui tentativi di ribellarsi al volere di Bill, Jack è costretto a seguire le direttive dettate dal criminale. Nel frattempo i colleghi di Jack iniziano a comprendere che qualcosa non quadra. Poco dopo, Stanfield scopre che il piano ideato da Bill prevedeva anche il suo arresto. L'uomo avrebbe ucciso un collega di Jack per poi far ricadere la colpa proprio su quest'ultimo. Un piano strutturato alla perfezione che verrà però ben presto sgominato grazie all'astuzia di Jack. Bill e la sua banda verranno eliminati dalla polizia e la famiglia Stanfield ritrova la libertà.

